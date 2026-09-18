Ein bildungspolitisches Versprechen, zehn Jahre später – und tausende Jugendliche warten noch immer auf einen Platz.

Vor zehn Jahren als bildungspolitischer Meilenstein gefeiert, steht die Initiative „Ausbildung bis 18″ heute vor erheblichen strukturellen Problemen. Das Programm wurde eingeführt, um jenen Jugendlichen eine Perspektive zu bieten, die nach der Pflichtschule weder einen Platz an einer weiterführenden Schule noch eine betriebliche Lehrstelle finden. Doch trotz der grundsätzlichen Bedeutung des Jugendcoachings als Brücke zwischen Schulabschluss und Berufsausbildung fehlt es nach wie vor an ausreichenden Angeboten.

Seit Einführung der Ausbildungspflicht im Schuljahr 2016/17 wurden in Österreich insgesamt rund 36.000 ausbildungspflichtverletzende Jugendliche durch die Koordinierungsstellen begleitet. Besonders deutlich zeigt sich das Defizit bei den berufsbildenden Schulen: Aktuell wird ein Viertel aller Anmeldungen abgelehnt, obwohl die Bewerberinnen und Bewerber die formalen Voraussetzungen erfüllen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Klare Forderungen

Ilkim Erdost, Bereichsleiterin Bildung bei der AK Wien, benennt die Verantwortung klar. „Ausbildung bis 18 war vor zehn Jahren ein Meilenstein bei der Unterstützung von Jugendlichen, die weder einen weiterführenden Schulplatz noch eine Lehrstelle im Betrieb finden“, sagt sie – und verweist damit zugleich auf den langen Weg, den das System seither zurückgelegt hat, ohne die zentralen Engpässe zu beseitigen.

Ein wesentlicher Teil des Problems liegt aus Sicht der AK Wien bei den Betrieben selbst: Trotz eines wachsenden Fachkräftemangels ziehen sich immer mehr Unternehmen aus der Lehrlingsausbildung zurück. „Die Unternehmen müssen wieder mehr Lehrlinge ausbilden, und auch in den berufsbildenden Schulen müssen ausreichend Plätze geschaffen werden“, fordert Erdost. Die AK Wien drängt daher auf eine Überarbeitung des Schulentwicklungsprogramms sowie auf eine deutliche Ausweitung der verfügbaren Schulplätze.

Fehlende Ressourcen

Ohne gezielte Gegenmaßnahmen, so die Einschätzung der AK Wien, werden die Ziele der Initiative kaum erreichbar sein. Konkret brauche es mehr Ressourcen für Beratungs- und Betreuungsangebote wie das Jugendcoaching sowie eine frühzeitigere Förderung von Grundkompetenzen im Schulsystem, um Jugendliche besser auf den Einstieg in die Berufsausbildung vorzubereiten.

Erdost bringt es auf den Punkt: „Die Fachkräfte, die die Unternehmen haben wollen, wachsen nicht auf den Bäumen.“