53-Jährige mit Messerstichen ermordet – Täter weiter auf freiem Fuß

Im Mordfall einer 53-jährigen Frau aus Laakirchen im Bezirk Gmunden tappen die Ermittler weiterhin im Dunkeln. Die Leiche der Frau war am 1. September von spielenden Kindern in Vöcklabruck entdeckt worden. Zuständig für die Untersuchung ist die Staatsanwaltschaft Wels – doch weder Verdächtige noch eine Festnahme gibt es bislang zu vermelden.

Kaum neue Erkenntnisse

Seit dem Fund der Leiche hat die Staatsanwaltschaft kaum Informationen an die Öffentlichkeit weitergegeben. Bekannt ist lediglich, dass die Frau laut Obduktionsbericht an zahlreichen Stichverletzungen gestorben ist. Aus der Behörde heißt es: „Derzeit gebe es keine neuen Erkenntnisse. Eine Festnahme habe es bis jetzt nicht gegeben.“

Die Verstorbene war Patientin des Salzkammergut Klinikums und von einem geplanten Ausgang nicht mehr zurückgekehrt.