Sie lebten bereits getrennt: Dreifache Mutter von Ehemann erstochen

Eine Mutter drei Kinder, ein getrennter Ehemann, eine Vorgeschichte aus Gewalt – in Coesfeld endet ein Leben mit Stichen.

In einem Flüchtlingsheim im nordrhein-westfälischen Coesfeld ist eine 36-jährige Frau durch Stichverletzungen ums Leben gekommen. Ihr getrennt lebender Ehemann wurde noch in derselben Nacht festgenommen.

Der Angriff ereignete sich am Mittwochmittag. Die dreifache Mutter wurde mit schweren Stichverletzungen in der Unterkunft aufgefunden; alle Rettungsversuche blieben erfolglos, sie starb noch am Tatort. Auf Basis von Zeugenhinweisen gelang es der Polizei, den 43-jährigen Tatverdächtigen in der Nacht in Münster zu stellen – rund 40 Kilometer vom Tatort entfernt.

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Vorstrafen & Verfahren

Der festgenommene Mann ist der Ehemann des Opfers. Zu den gegen ihn erhobenen Mordvorwürfen hat er sich bislang nicht geäußert. Beide Personen sind türkische Staatsbürger; die Ehe war zum Zeitpunkt der Tat bereits zerrüttet, das Paar lebte getrennt.

Der Verdächtige ist polizeilich kein Unbekannter: Er ist wegen gefährlicher Körperverletzung vorbestraft. Darüber hinaus läuft ein Verfahren gegen ihn, das auf einen Angriff auf seine Frau im Oktober 2024 zurückgeht. Im Jänner kam es zu einem Prozess, in dessen Verlauf die Frau zusätzlich Vergewaltigungsvorwürfe erhob, was einen Verfahrenswechsel nach sich zog. Eine abschließende Verhandlung steht noch aus.

Drei Kinder betroffen

Das Opfer hinterlässt drei Kinder – ein 16-jähriges Mädchen sowie zwei Söhne im Alter von zwölf und acht Jahren. Eine Mitbewohnerin äußerste sich gegenüber der BILD: „Die Kinder waren zum Glück in der Schule, als es passiert ist. Das ist so schrecklich.“ Eine eigens eingerichtete Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Die Leiche soll obduziert werden.