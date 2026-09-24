Bis zu 85 Euro pro Tag: Skifahren in Österreich wird deutlich teurer

Der Skiwinter 2025/26 wird teurer – und zwar spürbar. Mehrere Top-Destinationen knacken erstmals die 80-Euro-Marke pro Tageskarte.

In zahlreichen österreichischen Skigebieten werden die Preise für Tageskarten in der kommenden Saison deutlich angehoben. Für die Saison 2026/27 verlangt Ski Arlberg als Spitzenreiter bis zu 85 Euro für eine Erwachsenen-Tageskarte. Auch Sölden zieht mit einer Erhöhung von 75,50 auf 84,50 Euro nach – ein Plus von 11,9 Prozent. Kitzbühel und Ischgl liegen jeweils bei 83 Euro, die Zillertal Arena sowie die Ski ALPIN CARD bei 82 Euro.

Preise über 80 Euro

Erstmals überschreiten mehrere namhafte Destinationen die Schwelle von 80 Euro. Gastein und Schladming-Dachstein werden künftig bis zu 81,50 Euro verlangen. Obertauern liegt bei 72 Euro, Nassfeld, Bad Kleinkirchheim und Katschberg bei jeweils 73 Euro. Axamer Lizum und Lachtal folgen mit 67 beziehungsweise 62 Euro.

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Als Begründung für die Preiserhöhungen verweisen österreichische Seilbahnbetreiber auf gestiegene Energie- und Personalkosten sowie auf den anhaltenden Investitionsbedarf in die Infrastruktur. Jährlich fließt rund eine halbe Milliarde Euro in die Modernisierung von Seilbahnen und Beschneiungsanlagen.

Sparmöglichkeiten

Wer flexibel plant, kann dennoch sparen. Viele Skigebiete bieten variable Preismodelle an, bei denen Online-Frühbucher von günstigeren Tarifen profitieren. In Gastein etwa bewegt sich die Online-Preisspanne zwischen 69,50 und 81,50 Euro.

Auch längere Aufenthalte lohnen sich finanziell: Eine Sechs-Tageskarte in der Zillertal Arena ist um 399 Euro erhältlich, was einem Tagespreis von 66,50 Euro entspricht.