150 Euro Einkaufsgutschein: Staat hilft Familien beim Schulstart

150 Euro für Schulmaterial – und das ganz ohne Bankdaten: Ein staatliches Programm unterstützt Familien in Not direkt per Post.

Das Programm „Schulstartklar!“ richtet sich an Familien mit Schulkindern, die auf Mindestsicherung oder Sozialhilfe angewiesen sind, und stellt diesen pro Kind einen Gutschein im Wert von 150 Euro zur Verfügung, der für den Kauf von Schulmaterialien eingelöst werden kann. Organisatorisch verantwortet wird die Aktion von der Volkshilfe im Auftrag des Sozialministeriums; finanziert wird sie gemeinsam vom Bundesministerium für Soziales und der Europäischen Union.

Gutschein einlösen

Berechtigte Haushalte erhalten auf dem Postweg einen Brief, dem ein QR-Code beiliegt, über den der Gutschein in der App „Schulstart“ freigeschaltet werden kann. Die Freischaltung sowie die Einlösung des Gutscheins sind bis zum 31. Oktober 2026 möglich, danach verliert er seine Gültigkeit. Eingelöst werden kann der Gutschein in allen Libro- und Pagro-Filialen in Österreich.

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Warnung vor Betrug

Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen dieser Aktion zu keinem Zeitpunkt Bankdaten oder Kreditkarteninformationen abgefragt werden. Wer darüber hinaus Fragen hat, findet weitere Informationen auf der Website schulstart.gv.at oder kann die gebührenfreie Hotline unter der Nummer 0800 4000 33 kontaktieren.