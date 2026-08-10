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Verkehrsunfall

Polizeimotorrad erfasst 15-Jährige in Wien – schwer verletzt

Polizeimotorrad erfasst 15-Jährige in Wien – schwer verletzt
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Blaulicht, Folgetonhorn – und trotzdem endet ein Polizeieinsatz in Wien-Favoriten mit einer schwer verletzten 15-Jährigen.

Am Sonntagabend kam es in Wien-Favoriten zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 16.45 Uhr war ein Polizeibeamter mit einem Motorrad auf der Laaer-Berg-Straße in stadtauswärtiger Richtung im Einsatz unterwegs – ersten Erhebungen zufolge mit eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn.

Auf Höhe der Hausnummer 224 betrat eine Jugendliche unvermittelt die Fahrbahn, um die Straße zu überqueren, und wurde dabei vom Polizeimotorrad erfasst. Die 15-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls zu Boden geschleudert und schwer verletzt.

Jugendliche schwer verletzt

Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien versorgten das Mädchen noch vor Ort notfallmedizinisch und brachten es anschließend in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Auch der Polizist zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu – er blieb jedoch leicht verletzt und musste seinen Dienst vorzeitig beenden.

Die weiteren Erhebungen am Unfallort übernahm das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien.

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