Kurzer WC-Besuch wird zum Albtraum: Frau 45 Minuten eingesperrt

45 Minuten eingesperrt in einer WC-Kabine – was am Wiener Westbahnhof passierte, sorgt nun für Konsequenzen.

Am 24. August geriet eine Frau am Wiener Westbahnhof in eine unfreiwillige Zwangslage: Der Verriegelungshebel einer WC-Kabine ließ sich nicht mehr bewegen, sodass sie die Tür nicht öffnen konnte. Die Betroffene, deren Name in der Berichterstattung mit Anneliese L. angegeben wird, machte durch lautes Rufen und Klopfen auf sich aufmerksam. Gegen 17:28 Uhr wurde schließlich die ÖBB-Leitstelle verständigt.

Befreiung nach 45 Minuten

Zunächst eingetroffene Sicherheitskräfte versuchten, der eingeschlossenen Frau Anweisungen zu geben, wie sie die Tür von innen öffnen könnte – ohne Erfolg. Erst drei IMMO-Haustechniker, die daraufhin zum Einsatz kamen, schafften es, die Kabinentür aufzubekommen und Anneliese L. zu befreien. Der Rettungseinsatz selbst dauerte rund 20 Minuten; die Frau hatte zu diesem Zeitpunkt bereits insgesamt eine Dreiviertelstunde in der Kabine verbracht.

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ÖBB-Reaktion

Anneliese L. sprach sich im Nachgang dafür aus, derartige Situationen künftig zu vermeiden – auch mit Blick darauf, dass ebenso Kinder in eine solche Lage geraten könnten. Das betreffende WC wurde nach dem Vorfall vorübergehend gesperrt. Laut einer ÖBB-Sprecherin werden die Anlagen regelmäßig geprüft; trotz Wartungen und Kontrollen könnten Ausfälle jedoch „leider nicht vollständig vermieden“ werden.