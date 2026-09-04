Österreicher schläft ein Jahr sorgenfrei – bekommt jetzt 10.000 im Monat

Ein Einsatz von 15 Euro, ein Jahr lang 10.000 Euro im Monat – ein anonymer Österreicher trifft ins Schwarze.

Ein anonymer Österreicher hat bei einer Sonderausspielung von EuroDreams einen bemerkenswerten Gewinn erzielt: Für die Dauer eines Jahres erhält er monatlich 10.000 Euro – in Summe also 120.000 Euro. Die Ziehung fand zwischen dem 31. August und dem 3. September 2026 statt, der Gewinn wurde über die Plattform win2day erzielt.

„Der zusätzlich in Österreich ausgespielte Gewinn bei EuroDreams mit 10.000 Euro monatlich für ein Jahr wurde via win2day erzielt – die Quittungsnummer ist 7127322719″, heißt es seitens der Lotterien exklusiv gegenüber 5 Minuten.

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Gewinn per Überweisung

Für seinen Gewinn setzte der Österreicher lediglich 15 Euro ein. Darüber hinaus traf er bei der regulären Hauptziehung zwei richtige Zahlen und sicherte sich damit einen zusätzlichen Betrag von 2,50 Euro.

Da sich der Gewinner bislang nicht gemeldet hat, wird das Preisgeld nach Ablauf einer vierwöchigen Frist automatisch auf das hinterlegte Bankkonto überwiesen. Die regulären EuroDreams-Ziehungen finden montags und donnerstags in mehreren europäischen Ländern statt, darunter auch Österreich.

Spielprinzip erklärt

Das Spielprinzip von EuroDreams sieht vor, dass Teilnehmer sieben Zahlen korrekt tippen müssen: sechs aus dem Bereich 1 bis 40 sowie eine sogenannte Traumzahl zwischen 1 und 5. Wer alle sieben Zahlen richtig hat, gewinnt 20.000 Euro monatlich über einen Zeitraum von 30 Jahren.

Sechs richtige Zahlen ohne Traumzahl bringen monatlich 2.000 Euro für fünf Jahre.