Nach Drohnen-Vorfall in Deutschland – SEK stürmt LKW des Saboteurs

Ein SEK-Einsatz im Hambacher Forst, sprengstoffverdächtige Funde, europaweite Fahndung – der mutmaßliche Stromsaboteur bleibt auf der Flucht.

Im Hambacher Forst ist ein Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos ohne Ergebnis geblieben. Der gesuchte mutmaßliche Stromsaboteur Daniel V. konnte von den Beamten nicht gestellt werden.

Der Zugriff fand in unmittelbarer Nähe des umstrittenen Braunkohletagebaus statt. Daniel V., der im Verdacht steht, für eine Serie von Sabotageakten an Umspannwerken verantwortlich zu sein, war zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht vor Ort. Nach Behördenangaben wurden bei den jüngsten Anschlägen Umspannwerke in Dormagen und Bergheim in Nordrhein-Westfalen sowie am Kraftwerk Jänschwalde in Brandenburg angegriffen. Bei einem Vorfall bei Köln wurden in einem angrenzenden Maisfeld Abschussvorrichtungen gefunden, die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der verfassungsfeindlichen Sabotage.

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Verdächtige Substanzen

Die Ermittler gehen davon aus, dass Daniel V. hinter einem Bekennerschreiben steckt, das die Anschläge auf Energieinfrastruktur als Protest gegen fossile Brennstoffe darstellt. Bei einer Hausdurchsuchung in seiner Wohnung in Gevelsberg wurden verdächtige Substanzen sichergestellt, die derzeit analysiert werden. NRW-Innenminister Herbert Reul erklärte dazu: „Wir haben in der Wohnung des Verdächtigen einiges gefunden, nämlich verdächtige Stoffe beziehungsweise sprengstoffverdächtige Gegenstände.“

Im Rahmen einer anschließenden Pressekonferenz äußerte sich Reul auch zur Echtheit der vorliegenden Bekennerschreiben: „Stand jetzt bewerten wir die Briefe als authentisch.“ Als Motiv wird darin der Widerstand gegen fossile Energieträger angeführt. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt ordnete die Tat in einen möglichen extremistischen Kontext ein und erklärte: „Nach aktuellem Stand muss man hier von Klimaextremismus ausgehen.“

Europaweite Fahndung

Die Fahndung nach dem 48-Jährigen läuft inzwischen auf europäischer Ebene. Im Hambacher Forst werden auch Mantrailer-Hunde (Spürhunde zur Personensuche) eingesetzt, um die Spur des Verdächtigen aufzunehmen.