Personalvermittler schuldet 26 Gläubigern 1,5 Millionen

Ein Personalvermittler aus Oberösterreich kämpft mit 1,5 Millionen Euro Schulden ums Überleben – 26 Gläubiger warten auf ihr Geld.

Für die DH Personalvermittlung mit Sitz in Ungenach (Oberösterreich) wurde ein Sanierungsverfahren eröffnet. Das Einzelunternehmen steht vor Verbindlichkeiten von 1,5 Millionen Euro und hatte den entsprechenden Antrag am Dienstag gestellt, nachdem die erwirtschafteten Erlöse nicht ausreichten, um die aufgelaufenen Schulden zu bedienen.

Negative Geschäftsergebnisse

Das Unternehmen, das keine Angestellten beschäftigt, verzeichnete über einen längeren Zeitraum hinweg negative Geschäftsergebnisse. Die in den vergangenen Jahren deutlich gestiegenen Kosten belasteten die finanzielle Lage zusätzlich, sodass vereinbarte Ratenzahlungen gegenüber größeren Gläubigern nicht mehr eingehalten werden konnten. Nach Angaben des Gläubigerschutzverbands Creditreform sind insgesamt 26 Gläubiger von der Insolvenz betroffen.

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Sanierungsplan

Im Rahmen des Sanierungsverfahrens soll den Gläubigern ein Ausgleich angeboten werden. Creditreform erklärt dazu: „Das Unternehmen soll fortgeführt und den Gläubigern zur Entschuldung ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent angeboten werden.“