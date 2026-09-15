Sonnenstrom gegen Hitzewellen: Stadt rüstet Schulen und Kindergärten auf

Wiener Neustadt geht einen konkreten Schritt im Umgang mit den Folgen des Klimawandels: Die Stadt rüstet ihre Schulen und Kindergärten schrittweise mit Klimaanlagen aus, um künftige Hitzewellen besser abfedern zu können. Für den Beginn des Projekts stehen 300.000 Euro zur Verfügung. Besonders für die Kindergärten, die auch in den Sommermonaten geöffnet bleiben, sei diese Maßnahme dringend notwendig, betont Gemeinderat Kanber Demir.

Bildungsstadtrat Philipp Gruber (ÖVP) bringt es auf den Punkt: „Denn nur wer einen kühlen Kopf bewahrt, kann unbeschwert spielen und lernen.“

Nachhaltige Energieversorgung

Die Frage der Energieversorgung ist dabei von Anfang an mitgedacht worden. Die neu installierten Anlagen sollen ausschließlich mit Sonnenenergie betrieben werden – gespeist entweder aus Photovoltaikanlagen, die direkt auf den Bildungseinrichtungen montiert werden, oder aus der städtischen Energiegemeinschaft. Vizebürgermeister Rainer Spenger (SPÖ) und Jugendstadtrat Philipp Gerstenmayer (FPÖ) unterstreichen gemeinsam: „Die Kühlung wird nachhaltig mit Sonnenenergie erzeugt.“

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Budgetäre Grenzen

Das Vorhaben stößt jedoch an budgetäre Grenzen. Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) macht zwar den politischen Anspruch deutlich: „Als Stadt tragen wir die Verantwortung, unsere Infrastruktur zukunftsfähig und krisenfest zu machen.“ Doch die städtischen Mittel allein reichen nicht aus, um das Programm in vollem Umfang zu stemmen.

Die Dimension des Vorhabens wird durch konkrete Zahlen deutlich: In Wiener Neustadt gibt es insgesamt 25 öffentliche Kindergärten. Von diesen Standorten verfügen derzeit vier bereits über Klimaanlagen und drei über Lüftungsanlagen. Die übrigen Standorte sollen in den kommenden zwei bis drei Jahren schrittweise nachgerüstet werden.

Die Stadtpolitik bereitet daher eine Resolution vor, mit der Bund und Land Niederösterreich zur Bereitstellung entsprechender Fördermittel aufgefordert werden sollen. Im Bereich der Schulen ist der Startschuss für 2027 geplant: Die Firnberg-, die Scheicher- und die Barwitzius-Schule sollen als erste Einrichtungen mit der Umsetzung der Anlagentechnik beginnen.