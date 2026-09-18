iPhone 18 Pro startet in Wien: Fans campieren vor Apple Store

Mitten in der Nacht, Decken und Campingstühle inklusive: Wien erlebt den nächsten großen Apple-Ansturm.

Bereits in den frühen Morgenstunden des Freitags herrschte vor dem Apple Store in der Wiener Kärntner Straße reges Treiben: Dutzende Apple-Fans hatten die Nacht im Freien verbracht, um beim Verkaufsstart des iPhone 18 Pro zu den Ersten zu gehören. Mit Decken und Campingstühlen ausgestattet, sicherten sie sich ihre Plätze in der Warteschlange – der Store öffnete an diesem Tag bereits um 8 Uhr morgens.

Wiener Apple-Ritual

Für viele Technik-Begeisterte in Wien ist der Launch eines neuen Apple-Geräts längst mehr als ein gewöhnlicher Einkauf. Das gemeinsame Warten hat sich zu einem festen Ritual entwickelt, das die Community zusammenbringt und alljährlich wiederkehrt. Wie Fotos von Lesern zeigen, standen bereits gegen 0.30 Uhr Dutzende Menschen vor dem Geschäft – trotz nächtlicher Temperaturen harrten sie geduldig aus.

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Technische Details

Das neue Modell wartet mit einer Reihe technischer Neuerungen auf: Die Hauptkamera löst mit 48 Megapixeln auf und verfügt über eine variable Blende, die den Nutzern mehr fotografische Kontrolle ermöglicht. Als Prozessor kommt der neue A20-Pro-Chip zum Einsatz, während ein 6,3 Zoll großes Super-Retina-XDR-OLED-Display mit ProMotion-Technologie und Always-On-Funktion für die Bilddarstellung sorgt. Beim Speicher stehen Varianten zwischen 256 GB und 2 TB zur Wahl –

in Österreich beginnt der Einstiegspreis bei 1.449 Euro.