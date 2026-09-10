1,65 Grad wärmer: Copernicus schlägt Alarm nach Rekord-August

Ein Monat schreibt Klimageschichte: August 2026 bricht Rekorde – auf dem Land und in den Ozeanen gleichzeitig.

Der August 2026 hat in der Geschichte der Klimaaufzeichnungen eine neue Marke gesetzt. Mit einer globalen Durchschnittstemperatur von 16,96 Grad Celsius war er der wärmste August, der je gemessen wurde – und liegt damit gleichauf mit dem Juli 2023 als wärmster Monat überhaupt. Das geht aus Daten des EU-Klimawandeldienstes Copernicus hervor.

Rekordwerte auf See

Auch die Meere verzeichneten im August 2026 Rekordwerte: Die globale Meeresoberflächentemperatur kletterte auf 21,07 Grad Celsius und übertraf damit den bisherigen Höchststand aus dem Jahr 2023, der bei 20,98 Grad Celsius gelegen hatte. Besonders ausgeprägt war die Erwärmung in jenen Meeresgebieten, die außerhalb der Polarregionen liegen.

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Als Hauptursachen für die extremen Temperaturen nennt Copernicus die durch fossile Brennstoffe angetriebene globale Erwärmung sowie eine ausgeprägte El-Niño-Lage im äquatorialen Pazifik. Samantha Burgess, strategische Leiterin für Klima bei Copernicus, ordnete die Entwicklung entsprechend ein: „Der August 2026 war ein bemerkenswerter Monat in der globalen Klimageschichte.“ Die gemessenen Temperaturen lagen 1,65 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau.

Europas heißer Sommer

Auf globaler Ebene war der Sommer 2026 insgesamt genauso heiß wie der bisherige Rekordsommer 2024. Für Europa bedeutete das den drittwärmsten Sommer seit Aufzeichnungsbeginn – nach 2024 und 2022.

Westeuropa stach dabei besonders hervor: Dort wurde der heißeste Sommer registriert, der in dieser Region je dokumentiert worden ist.

In Österreich lag die gemittelte Lufttemperatur im Sommer 2026 im Flächenmittel um 2,6 Grad über dem Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020 beziehungsweise um rund 4,4 Grad über dem Klimamittel 1961 bis 1990. Damit wurde der Sommer 2026 als der wärmste Sommer seit Beginn der Messungen eingestuft. Am 5. August 2026 wurde in Bad Deutsch-Altenburg (Niederösterreich) mit 41,2 Grad Celsius die höchste jemals in Österreich gemessene Lufttemperatur registriert, wobei an den Tagen 3., 4. und 5. August jeweils Temperaturen von mindestens 40 Grad erreicht wurden.