Kroatien überrascht bei Weltwettbewerb: Schüler entwickeln KI gegen Waldbrände

Junge Talente aus Kroatien haben es mit einer ungewöhnlichen Erfindung unter die 15 besten Innovationsprojekte eines internationalen Wettbewerbs geschafft. Ihre künstliche Intelligenz soll zeigen, wo Waldbrände besonders gefährlich werden könnten, noch bevor das erste Feuer ausbricht.

Waldbrände gehören zu den größten Herausforderungen für Kroatiens Küstenregionen. Besonders in Istrien und Dalmatien bedrohen die Flammen regelmäßig Wälder, Häuser und touristische Gebiete. Nun haben junge kroatische Robotiker eine Technologie entwickelt, die künftig bei der Vorbeugung helfen könnte. Ihr Projekt Pyros-AI wurde beim internationalen Wettbewerb FIRST Global Challenge 2026 in Südkorea unter die 15 besten Innovationen der Kategorie „New Technology Experience“ gewählt. Die kroatische Gemeinschaft für technische Kultur veröffentlichte am 2. November die Ergebnisse.

Ein Erfolg gegen Konkurrenz aus 185 Ländern

Vom 7. bis 10. Oktober trafen sich in Incheon in Südkorea junge Robotiktalente aus aller Welt. Der Wettbewerb stand unter dem Motto „Igniting Innovation“ und widmete sich einer globalen Herausforderung: dem Kampf gegen Waldbrände. Die Teilnehmer mussten nicht nur Roboter entwickeln und programmieren, sondern auch technologische Lösungen für reale Probleme präsentieren.

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Kroatien war mit einer Nationalmannschaft aus Schülern und Mentoren aus Istrien, Ivanić-Grad und Zagreb vertreten. Im eigentlichen Robotikwettbewerb erreichte das Team Platz 51 unter 185 nationalen Mannschaften. Noch bemerkenswerter war jedoch der Erfolg seines Innovationsprojekts Pyros-AI, das es unter die 15 besten eingereichten Lösungen seiner Wettbewerbskategorie schaffte.

Die Idee dahinter könnte gerade für Kroatien von besonderer Bedeutung sein.

Die KI sucht nicht nach Feuer, sondern nach der Gefahr davor

Bisher konzentrieren sich viele technische Systeme zur Waldbrandbekämpfung darauf, Rauch oder bereits ausgebrochene Brände möglichst früh zu erkennen. Pyros-AI verfolgt einen anderen Ansatz.

Die Technologie soll gefährdete Gebiete identifizieren, bevor dort überhaupt ein Feuer entsteht.

Dafür werden Satellitenaufnahmen des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus ausgewertet. Der Satellit Sentinel-2 liefert regelmäßig Informationen über den Zustand der Vegetation. Aus den Bilddaten lässt sich ableiten, wo Pflanzen besonders trocken sind und möglicherweise leichter brennbares Material vorhanden ist.

Diese Informationen werden auf einer digitalen Karte dargestellt. Die Satelliten erfassen dieselben Gebiete ungefähr alle fünf Tage, wobei die Verfügbarkeit geeigneter Aufnahmen auch von der Bewölkung abhängt. Künftig sollen zusätzlich Sensoren am Boden eingesetzt werden, die unter anderem Bodenfeuchtigkeit und lokale Wetterbedingungen messen.

Fast 4.700 Waldbrände als Grundlage

Besonders interessant ist die technische Entwicklung hinter dem Projekt. Das Team nutzt historische Daten des Europäischen Waldbrandinformationssystems EFFIS. Nach eigenen Angaben wurde ein Modell anhand von nahezu 4.700 dokumentierten Brandereignissen trainiert und mit Daten aus anderen Zeiträumen getestet.

Dabei geht es um die Frage, welche Bedingungen eine besonders schnelle Ausbreitung von Feuer begünstigen können. Ein entscheidender Unterschied: Die Technologie kann nicht vorhersagen, wo jemand eine Zigarette wegwirft oder ein Blitz einschlägt.

Sie soll vielmehr zeigen, wo ein Feuer aufgrund der vorhandenen Vegetation und Umweltbedingungen besonders gefährlich werden könnte. Für Feuerwehren und Forstbehörden wären solche Informationen wertvoll. Sie könnten helfen, Kontrollfahrten, Präventionsmaßnahmen und verfügbare Einsatzkräfte gezielter zu planen.

Die Karte funktioniert bereits, doch es gibt Grenzen

Ein Teil der Technologie ist bereits öffentlich zugänglich. Auf der Internetseite des kroatischen Teams lässt sich eine Karte aufrufen, die anhand aktueller Satellitendaten den Zustand der Vegetation darstellt.

Allerdings betonen die Entwickler selbst, dass Pyros-AI noch kein vollständig einsatzfähiges Warnsystem ist. Das KI-Modell wurde bisher anhand historischer Daten getestet und ist noch nicht als landesweiter Echtzeitdienst verfügbar.

Auch das geplante Netz zusätzlicher Bodensensoren befindet sich noch in Entwicklung. Damit ist die Erfindung ein vielversprechendes Forschungsprojekt, aber noch kein System, auf dessen Grundlage sich Bewohner oder Urlauber bei akuter Waldbrandgefahr verlassen sollten.

Warum diese Erfindung für Kroatien besonders wichtig ist

Kroatien verfügt bereits über moderne Überwachungssysteme, die mithilfe künstlicher Intelligenz Rauch und Feuer auf Kameraaufnahmen erkennen können. Pyros-AI könnte solche Systeme künftig ergänzen. Während Kameras vor allem bereits entstehende Brände erkennen sollen, richtet sich der neue Ansatz auf die Bedingungen, unter denen sich Feuer besonders gefährlich ausbreiten könnte.

Unterstützt wurde das kroatische Robotikteam unter anderem vom Wissenschaftsministerium, der Gespanschaft Istrien und der staatlichen Forstgesellschaft Hrvatske šume. Entstanden ist das Projekt durch die Zusammenarbeit junger Menschen aus verschiedenen kroatischen Regionen.

Der internationale Erfolg zeigt damit mehr als eine außergewöhnliche Schülerleistung: In einem Land, das jeden Sommer mit Waldbränden kämpft, entsteht eine technologische Idee, die eines Tages auch anderen gefährdeten Regionen Europas helfen könnte.