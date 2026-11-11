Schule oder Lehre? Wiener Familien können jetzt gratis Berufe testen

Mit 14 Jahren steht für viele Jugendliche in Österreich eine wichtige Entscheidung an: Welche Schule oder welcher Beruf ist der richtige? In Wien haben Familien jetzt vier Tage lang die Möglichkeit, Ausbildungswege kennenzulernen, Berufe auszuprobieren und sich kostenlos beraten zu lassen.

Nach der Mittelschule oder der Unterstufe des Gymnasiums stehen Jugendliche vor einer Vielzahl von Möglichkeiten. AHS-Oberstufe, HTL, Handelsakademie, Fachschule oder später eine Lehre? Für viele Familien ist die Entscheidung schwierig. Besonders dann, wenn Eltern das österreichische Bildungssystem nicht vollständig kennen. Genau hier setzen die AK Bildungsinfotage an, die am 11. November 2026 in Wien begonnen haben. Bis Samstag können Jugendliche unterschiedliche Ausbildungswege kennenlernen. Am Freitag und Samstag gibt es ein eigenes Programm für Familien.

Warum die Entscheidung mit 14 so schwierig ist

Mit dem Abschluss der achten Schulstufe müssen Jugendliche entscheiden, welchen Bildungsweg sie einschlagen möchten. Die Möglichkeiten unterscheiden sich erheblich. Während die AHS-Oberstufe auf eine breite Allgemeinbildung und die Matura ausgerichtet ist, verbinden berufsbildende höhere Schulen wie HTL, HAK oder HLW eine berufliche Ausbildung mit der Reife- und Diplomprüfung.

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Andere Wege führen über eine berufsbildende mittlere Schule oder die Polytechnische Schule, die unter anderem auf eine spätere Lehre vorbereitet. Ein wichtiger Punkt wird dabei häufig übersehen: In Österreich dauert die allgemeine Schulpflicht neun Jahre. Wer nach der achten Schulstufe eine Lehre beginnen möchte, muss grundsätzlich zunächst das neunte Schuljahr absolvieren. Darüber hinaus gilt für Jugendliche grundsätzlich eine Ausbildungspflicht bis zum 18. Lebensjahr.

Jugendliche können Berufe selbst ausprobieren

Die Bildungsinfotage sollen helfen, Ausbildungswege nicht nur anhand von Broschüren kennenzulernen. Ein Höhepunkt ist die sogenannte „Probiers hier!“-Zone. Dort können Jugendliche verschiedene berufliche Tätigkeiten selbst ausprobieren. Das Angebot reicht von technischen und kreativen Berufen bis hin zu Tätigkeiten im Umweltbereich.

Der entscheidende Unterschied zur gewöhnlichen Berufsberatung: Jugendliche erleben unmittelbar, ob ihnen eine bestimmte Tätigkeit Freude macht.

Daneben präsentieren sich unterschiedliche weiterführende Schulen. Auch das Arbeitsmarktservice, die Bildungsdirektion Wien und weitere Beratungsstellen sind vertreten. So können Jugendliche beispielsweise vergleichen, welche Voraussetzungen sie für bestimmte Schulen erfüllen müssen und welche beruflichen Möglichkeiten sich nach dem Abschluss ergeben.

Auch Eltern spielen eine entscheidende Rolle

Besonders interessant ist das eigene Familienprogramm. Eltern beeinflussen die Ausbildungsentscheidungen ihrer Kinder häufig stärker, als ihnen bewusst ist. Manche wünschen sich einen möglichst sicheren Beruf, andere bevorzugen eine höhere Schule mit Matura.

Solche Überlegungen sind nachvollziehbar. Problematisch wird es allerdings, wenn die Vorstellungen der Eltern nicht zu den Fähigkeiten und Interessen des Kindes passen. Gerade in Familien, die das österreichische Schulsystem nicht selbst durchlaufen haben, können zusätzliche Informationslücken entstehen. Eine Lehre wird beispielsweise manchmal als weniger wertvoll angesehen als eine höhere Schule. Dabei bietet das österreichische Ausbildungssystem verschiedene Möglichkeiten, später zusätzliche Qualifikationen bis hin zur Matura zu erwerben.

Entscheidend ist deshalb nicht nur der Schulabschluss, sondern auch, welche Entwicklungsmöglichkeiten zum jeweiligen Jugendlichen passen.

Kostenlose App hilft bei der Berufswahl

Bereits vor dem Besuch können Jugendliche mit der kostenlosen Anwendung „Jopsy“ der Arbeiterkammer ihre Interessen erkunden. Dabei werden verschiedene persönliche Interessensbereiche berücksichtigt, etwa kreatives Gestalten, technische Tätigkeiten oder die Arbeit mit Menschen.

Anschließend erhalten Jugendliche Vorschläge für passende Berufsfelder und Ausbildungswege. Die Ergebnisse sind keine endgültige Berufsempfehlung, können aber helfen, bisher unbekannte Möglichkeiten zu entdecken.

Zusätzlich hat die Bildungsdirektion Wien am 10. November aktualisierte Informationsbroschüren unter dem Titel „Wohin mit 14?“ veröffentlicht. Darin werden unterschiedliche Schulformen und deren Standorte vorgestellt.

Wann und wo können Familien teilnehmen?

Die AK Bildungsinfotage finden noch bis Samstag, 14. November 2026, im AK Wien Bildungsgebäude, Theresianumgasse 16–18, 1040 Wien, statt. Für Schulklassen ist das Programm von Mittwoch bis Freitag jeweils zwischen 8.30 und 14.30 Uhr vorgesehen.

Familien können die Veranstaltung am Freitag, 13. November, von 14.30 bis 17 Uhr sowie am Samstag, 14. November, von 10 bis 17 Uhr besuchen. Der Eintritt ist kostenlos. Informationen zur Anmeldung und zum Programm stellt die Arbeiterkammer auf ihrer Website bereit. Für Eltern und Jugendliche bietet sich damit noch vor dem Wochenende die Gelegenheit, verschiedene Schulen und Berufe direkt miteinander zu vergleichen.

Denn die wichtigste Frage bei der Ausbildungswahl lautet nicht unbedingt, welcher Beruf heute besonders gefragt ist. Viel entscheidender ist, welcher Weg zu den Fähigkeiten, Interessen und langfristigen Möglichkeiten des eigenen Kindes passt.