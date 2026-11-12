Gewinne dank KI? Finanzmarktaufsicht warnt vor drei Anlageplattformen

Mit künstlicher Intelligenz an der Börse Geld verdienen? Immer mehr Onlineplattformen werben mit modernen Technologien und einfachen Gewinnen. Doch die österreichische Finanzmarktaufsicht hat innerhalb weniger Tage gleich drei neue Warnungen veröffentlicht.

Wer sein Erspartes online investieren möchte, stößt zunehmend auf Angebote, die mit automatisiertem Trading und künstlicher Intelligenz werben. Doch nicht jede professionell gestaltete Internetseite gehört zu einem zugelassenen Finanzunternehmen. Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichte am 10. November 2026 zwei neue Investorenwarnungen. Bereits vier Tage zuvor hatte sie vor einem weiteren Anbieter gewarnt. Alle drei dürfen bestimmte konzessionspflichtige Wertpapiergeschäfte in Österreich nicht anbieten.

Diese drei Plattformen stehen auf der Warnliste

Die jüngsten Warnungen betreffen die Anbieter Markvexo und PlusDirect24. Markvexo tritt unter der Internetadresse markvexo-ai.com auf und gibt laut FMA einen angeblichen Unternehmenssitz in Wien an. PlusDirect24 verwendet die Adresse plusdirect24.com und nennt angebliche Standorte in Großbritannien und der Schweiz. Am 6. November veröffentlichte die Finanzmarktaufsicht außerdem eine Warnung vor einem Angebot mit dem Namen „AI App“. Dabei nennt die Behörde drei unterschiedliche Internetadressen, über die das Angebot verbreitet wird.

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Die FMA stellt bei allen drei Anbietern ausdrücklich fest, dass sie keine Berechtigung zur Ausführung von Wertpapieraufträgen für Kunden in Österreich besitzen.

Die Warnungen beziehen sich auf konkrete konzessionspflichtige Tätigkeiten nach dem Wertpapieraufsichtsgesetz. Sie sind nicht mit einem rechtskräftigen Gerichtsurteil wegen Betrugs gleichzusetzen.

Warum künstliche Intelligenz besonders verlockend klingt

Auffällig ist der Bezug zu künstlicher Intelligenz bei zwei der genannten Angebote. Markvexo verwendet den Zusatz „AI“ in seiner Internetadresse. Ein weiterer Anbieter tritt direkt unter der Bezeichnung „AI App“ auf. Ob und in welchem Umfang diese Anbieter tatsächlich künstliche Intelligenz einsetzen, lässt sich aus den veröffentlichten Warnungen allerdings nicht ableiten.

Genau darin liegt ein wichtiges Problem: Der Hinweis auf künstliche Intelligenz ist weder ein Qualitätsmerkmal noch ein Nachweis für eine behördliche Zulassung. Moderne Software kann zwar umfangreiche Finanzdaten auswerten und automatisierte Handelsentscheidungen unterstützen. Sie kann Kursentwicklungen aber nicht zuverlässig vorhersagen oder Verlustrisiken beseitigen. Wer mit angeblich sicheren Gewinnen durch KI wirbt, sollte deshalb besonders kritisch geprüft werden.

Wie Anleger die Zulassung überprüfen können

Die FMA bietet eine öffentlich zugängliche Unternehmensdatenbank an. Dort lässt sich kontrollieren, ob ein Finanzdienstleister berechtigt ist, bestimmte Geschäfte in Österreich anzubieten. Entscheidend ist allerdings nicht nur, ob ein Unternehmensname gefunden wird. Auch die konkrete Dienstleistung muss von der jeweiligen Berechtigung umfasst sein. Bei Anbietern aus anderen EU-Staaten können entsprechende europäische Zulassungen und Notifikationen relevant sein.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn eine Internetseite den Namen eines tatsächlich zugelassenen Unternehmens verwendet. Die Finanzmarktaufsicht warnt ausdrücklich vor sogenannten Klonunternehmen. Diese übernehmen Namen oder Kontaktdaten seriöser Firmen, um einen vertrauenswürdigen Eindruck zu erwecken. Deshalb sollten Anleger auch Internetadresse und Kontaktdaten mit den offiziellen Registereinträgen vergleichen.

Was tun, wenn bereits Geld überwiesen wurde?

Wer bereits Geld an einen verdächtigen Anbieter überwiesen hat, sollte möglichst rasch handeln. Die wichtigste Maßnahme lautet: Keine weiteren Einzahlungen leisten, auch wenn angebliche Berater zusätzliche Gebühren, Steuern oder Freischaltzahlungen verlangen. Betroffene sollten ihre Bank beziehungsweise ihr Kreditkartenunternehmen kontaktieren und prüfen lassen, ob eine Rückholung der Zahlung noch möglich ist.

Außerdem empfiehlt das Bundeskriminalamt, sämtliche Unterlagen zu sichern. Dazu gehören Überweisungsbelege, E-Mails, Chatnachrichten und Screenshots der Plattform. Besteht Betrugsverdacht, sollte Anzeige bei der Polizei erstattet werden. Zusätzlich kann der Sachverhalt der Finanzmarktaufsicht gemeldet werden. Auch wer einer unbekannten Person Fernzugriff auf Computer oder Smartphone ermöglicht hat, sollte umgehend seine Zugangsdaten absichern.

Eine fehlende Warnung bedeutet noch keine Sicherheit

Besonders wichtig ist ein Hinweis der Finanzmarktaufsicht: Nicht jede problematische Plattform steht bereits auf einer öffentlichen Warnliste. Neue Angebote können entstehen, bevor die Behörden ausreichend Informationen für eine Warnung gesammelt haben. Deshalb reicht es nicht aus, lediglich nach negativen Erfahrungsberichten zu suchen.

Die entscheidende Frage vor jeder Geldanlage lautet: Wer steht tatsächlich hinter dem Angebot, welche Finanzdienstleistungen darf das Unternehmen anbieten und welche Risiken trägt der Anleger?

Die aktuellen Warnungen vom November zeigen, dass selbst ein vermeintlicher Firmensitz in Wien oder ein moderner KI-Auftritt keine verlässlichen Hinweise auf die Seriosität eines Finanzanbieters sind.