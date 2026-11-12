Affenpocken hinter Gittern: Häftling schleppt Virus in Wiener Gefängnis ein

Ein Neuzugang bringt Mpox hinter die Mauern der Josefstadt. Seither gilt Ausnahmezustand, Masken und Quarantäne bestimmen den Alltag.

Ein Insasse der Justizanstalt Josefstadt ist an Mpox erkrankt, die auch als Affenpocken bekannt ist, der Fall wurde bestätigt. Der Mann war bereits bei seiner Einlieferung krank, woraufhin er isoliert und die vorgesehenen Schutzmaßnahmen in die Wege geleitet wurden. Als Vorsichtsmaßnahme wurde der Insasse abgesondert. Nachdem die zuständige Behörde die Anstalt informiert hatte, leitete diese Schutzschritte ein, die sie mit dem medizinisch Verantwortlichen abstimmte.

Behördliche Absonderung

Das Justizministerium gab am Mittwoch bekannt, dass der Mann schon krank war, als er am Montag in die JA Josefstadt gebracht wurde. Die Gesundheitsbehörde Wien verfügte eine Absonderung bis 13. November. Gemeinsam mit dem ärztlichen Leiter legte die Anstaltsleitung entsprechende Schutzmaßnahmen fest. Bis zum Ende der Quarantäne ist der Betroffene in einem eigenen Haftraum untergebracht. Kontaktpersonen müssen FFP2-Masken tragen, Insassen mit direktem Kontakt sind vorsorglich abgesondert.

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Gesundheitszustand

Was den Gesundheitszustand des Mannes betrifft, so befinde sich die Erkrankung „im fortgeschrittenen Stadium der Abheilung“. Alle Kontaktpersonen in der Anstalt wurden untersucht, Symptome zeigten sich bei ihnen bislang keine.