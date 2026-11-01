Serbien-Konto: Bank setzt Frist bis 26. Dezember – Kunden drohen Einschränkungen

Das Konto läuft, die Rechnungen werden bezahlt, alles scheint erledigt. Doch bestimmte Kunden der Erste Bank Serbia müssen vor Jahresende ihre Kontodaten aktualisieren. Wer die verlangten Unterlagen nicht rechtzeitig vorlegt, riskiert Einschränkungen bei Dienstleistungen und Zahlungen.

Ein Konto in Serbien kann zum Alltag in Österreich gehören: für laufende Wohnungskosten, Mieteinnahmen oder Zahlungen an die Familie. Wer es nur gelegentlich kontrolliert, sollte jetzt genauer hinsehen. Die Erste Bank Serbia nennt für ausländische Staatsbürger eine konkrete Frist: Die erforderliche Dokumentation muss spätestens am 26. Dezember 2026 vorliegen.

Wen die Aufforderung betrifft

Die Kundeninformation richtet sich an ausländische Staatsbürger mit Konto bei der serbischen Bank. Darunter können etwa österreichische, kroatische oder bosnisch-herzegowinische Staatsbürger fallen. Maßgeblich sind die tatsächliche Staatsbürgerschaft und die bei der Bank hinterlegten Daten.

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Ein serbischer Geburtsort, ein serbischer Familienname oder die Herkunft der Eltern sagen darüber nichts aus. Umgekehrt bedeutet ein Wohnsitz in Österreich nicht automatisch, dass jemand als ausländischer Staatsbürger unter diese Aufforderung fällt.

Wichtig ist auch das Institut: Ein Konto bei Erste in Österreich ist nicht mit einem Konto bei Erste Bank Serbia gleichzusetzen. Aus der serbischen Mitteilung ergibt sich keine entsprechende Dezemberfrist für österreichische Konten.

Welche Unterlagen verlangt werden

Die Bank nennt folgende Dokumente und Angaben:

• Foto oder Scan der ersten Seite eines gültigen Reisepasses

• Identifikationsnummer im Heimatstaat, beispielsweise JMBG oder OIB, sofern vorhanden

• Serbische Ausländernummer, sofern vergeben

• Nachweis über Wohnsitz oder Aufenthalt innerhalb des vergangenen Jahres

Als Adressbeleg kommen laut Mitteilung etwa ein Ausweis mit Anschrift, eine Aufenthaltsbewilligung oder ein anderes geeignetes Dokument infrage. Ob ein konkreter österreichischer Meldenachweis ausreicht oder eine Übersetzung nötig ist, sollte man vorab klären. Eine allgemeine Zusage dazu enthält die Kundeninformation nicht.

Die Einschränkungen „sofern vorhanden“ und „sofern vergeben“ sind relevant. Wer eine entsprechende Nummer nicht hat, sollte das der Bank erklären und nachfragen, welche Angaben für den eigenen Fall erforderlich sind.

Die Aktualisierung geht auch aus Österreich

Gescannte Unterlagen können an identifikacioni.dokument@erstebank.rs gesendet oder persönlich in einer Filiale der Erste Bank Serbia abgegeben werden. Eine Heimfahrt ist damit nicht generell Voraussetzung.

Für Fragen aus dem Ausland nennt die Bank +381 60 4848000. Innerhalb Serbiens ist sie unter 0800 201 201kostenlos erreichbar. Für Anrufe aus Österreich können Telefonkosten entstehen.

Wer Dokumente bereits eingereicht hat, sollte klären, ob die Aktualisierung abgeschlossen ist oder noch etwas fehlt. Eine abgeschickte E-Mail allein bestätigt nicht, dass sämtliche Nachweise akzeptiert wurden. Versandnachweis und Rückmeldung aufzubewahren, kann spätere Rückfragen erleichtern.

Was hinter der Aufforderung steckt

Grundlage sind geänderte Regeln der serbischen Nationalbank zur Eröffnung und Führung von Konten, veröffentlicht im Juli 2026. Die Übergangsbestimmung erfasst unter anderem bereits bestehende Konten natürlicher Personen ohne serbische Staatsbürgerschaft. Sie verpflichtet Banken, die zusätzlichen Daten und Dokumente innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten einzuholen.

Die Frist der Erste Bank ist deshalb nicht automatisch die Kundenfrist jeder anderen Bank in Serbien. Wer bei einem anderen Institut ein Konto führt, sollte dessen eigene Mitteilungen prüfen.

Auch Staatsbürgerschaft und Ansässigkeit sind verschiedene Fragen. Ein ausländischer Staatsbürger kann unter bestimmten Aufenthaltsvoraussetzungen im serbischen Devisenrecht als ansässig gelten. Bei doppelter Staatsbürgerschaft oder geänderten persönlichen Verhältnissen ist deshalb eine Klärung des hinterlegten Status sinnvoll.

Einschränkung bedeutet nicht Kontoschließung

Die Regelung erlaubt vorübergehende Blockierungen, wenn verlangte Unterlagen trotz schriftlicher Aufforderung mit angemessener Frist und Hinweis auf die Folgen nicht vorgelegt werden. Sie können teilweise oder vollständig sein und auch Transaktionen betreffen. Nach Vorlage der erforderlichen Dokumentation sind sie unverzüglich aufzuheben.

Daraus folgt weder eine automatische Kontolöschung noch ein Verlust des Guthabens. Ein genauer Zeitpunkt, zu dem nach Ablauf der Kundenfrist welche Funktion eingeschränkt würde, ist in der Mitteilung nicht genannt. Wer laufende Zahlungen über das Konto abwickelt, sollte den Erledigungsstand daher frühzeitig prüfen.

Nicht bis zur Weihnachtsheimfahrt warten

Der 26. Dezember fällt 2026 auf einen Samstag. Sich auf eine kurzfristige Filialabgabe während des Weihnachtsbesuchs zu verlassen, kann deshalb unnötigen Zeitdruck erzeugen. Besser ist, fehlende Nachweise vorher zu klären und sich die abgeschlossene Aktualisierung bestätigen zu lassen.

Beim Versand sensibler Unterlagen zählt außerdem der richtige Kontaktweg. Die offizielle Bankwebsite selbst aufrufen und die Empfängeradresse sorgfältig prüfen. Eine echte Dokumentenanforderung ist kein Anlass, PIN, TAN oder Zugangspasswörter weiterzugeben. Wer unsicher ist, kann die Aufforderung über die unabhängig geprüfte Telefonnummer der Bank bestätigen lassen.