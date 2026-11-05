Geld aus Österreich ins Haus gesteckt? Jetzt hilft ein Blick ins Kataster

Jahrelang Geld aus Österreich für das Familienhaus geschickt? Seit die Nachfrist für „Svoj na svome“ abgelaufen ist, sollten Familien prüfen, auf wessen Namen Grundstück und Haus im serbischen Kataster stehen.

Ein neues Dach, ein ausgebautes Stockwerk, später vielleicht der Ruhestand dort. Wer von Österreich aus in ein Haus in Serbien investiert, plant oft über Jahre. Am 24. Oktober 2026 endete laut serbischem Behördenportal die Nachfrist für das Eintragungsverfahren „Svoj na svome“. Sie galt für Personen, die ihre verspätete Anmeldung begründen und belegen konnten. Der reguläre Anmeldeschluss war bereits am 8. Februar.

Wem ein nicht angemeldetes Haus zugeordnet werden kann

Für bestimmte Gebäude im Sonderverfahren sieht Artikel 11 des serbischen Gesetzes zur Eintragung von Immobilienrechten vor, dass die Raumplanungsagentur nicht angemeldete Objekte dem Katasteramt meldet. Das Eigentum am Gebäude soll dann zugunsten des Eigentümers der Parzelle eingetragen werden. Für Objekte, die nach dem Gesetz zugunsten der Republik Serbien einzutragen sind, gelten eigene Regeln.

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Was das in einer Familie bedeuten kann, zeigt ein Beispiel. Eine Tochter in Wien hat den Ausbau bezahlt, im Kataster steht der Vater als Grundstückseigentümer. Fällt das bisher nicht angemeldete Gebäude unter diese Bestimmung, kann die Eintragung auf seinen Namen erfolgen. Die Überweisungen können den Geldfluss belegen. Ob der Tochter ein Anteil oder ein anderer Anspruch zusteht, hängt unter anderem von den Vereinbarungen und weiteren Unterlagen ab.

Auch ein Eintrag lässt bestehende Rechte Dritter unberührt. Artikel 17 hält deren Recht auf Eigentumsschutz und auf Geltendmachung von Schadenersatz fest. Ob sich daraus im konkreten Fall ein Anspruch ergibt, lässt sich anhand der Verträge, Erbunterlagen und des Katasterstands in Serbien prüfen.

Wer schon einen Antrag gestellt hat, sollte auf Zustellungen achten

Bei einem laufenden Antrag kommt es auf die Nachrichten der zuständigen Agentur an. Fordert sie zur Behebung technischer Mängel oder von Abweichungen in den Daten auf, sieht das Gesetz dafür 30 Tage ab Zustellung vor. Wer die Mängel in dieser Zeit nicht behebt, muss damit rechnen, dass die Agentur anhand der vorhandenen Daten entscheidet.

Die Agentur erläutert außerdem, dass Antragsteller Unterlagen zu bereits angemeldeten Objekten über die Plattform nachreichen können. Wer den Antrag über Verwandte organisiert hat, sollte die Antragsbestätigung und die eingegangenen Mitteilungen mit ihnen abgleichen. So lässt sich klären, welches Gebäude die Anmeldung tatsächlich erfasst und wer auf Rückfragen antwortet.

Wann alte Verträge noch helfen können

Manchmal steht im Kataster noch der frühere Eigentümer, obwohl die Familie einen alten Kaufvertrag besitzt. Für bestimmte Urkunden mit formalen Mängeln bietet das serbische Katasteramt seit 1. Jänner 2026 ein eigenes Prüfverfahren an. Es heißt „Ciljana konvalidacija“. Laut Katasteramt kommen dafür unter anderem vor dem 1. September 2014 beglaubigte Verträge und bestimmte andere bis zum 8. Juni 2018 entstandene Urkunden infrage.

Für das Einreichen dieser Urkunden nennt das Katasteramt keine Frist. Das Verfahren prüft, ob sich anhand der alten Papiere ein Recht eintragen lässt. Es läuft getrennt von „Svoj na svome“ und ersetzt dessen Anmeldung für ein Gebäude nicht.

So prüfst du das Familienhaus aus Österreich

Im öffentlichen eKatastar des serbischen Katasteramts kannst du nach Adresse oder nach Parzellennummer und Katastergemeinde suchen. Vergleiche den Eintrag für das Grundstück mit dem Eintrag für das Gebäude, soweit es erfasst ist. Bei mehreren Namen hilft der Abgleich mit den Verträgen und Erbentscheidungen.

Für das Gespräch mit der Familie helfen drei Fragen.

• Wem gehört die Parzelle laut Kataster? Notiere die Parzellennummer und die eingetragenen Namen.

• Was wurde für das Haus eingereicht? Suche die Antragsbestätigung, die Angaben zum Gebäude und die jüngste Nachricht der Agentur heraus.

• Was wurde über das Geld aus Österreich vereinbart? Lege Verträge, Erbentscheidungen, Überweisungen und Rechnungen nebeneinander. Kläre bei offenen Eigentumsfragen vor dem nächsten größeren Auftrag, welche Ansprüche sich mit diesen Unterlagen nach serbischem Recht belegen lassen.