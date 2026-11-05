Roaming am Westbalkan: Was Österreich 2027 an der Handyrechnung ändern will

In Kroatien läuft das Navi noch im EU-Tarif. In Bosnien und Herzegowina kann dasselbe Handy plötzlich extra kosten. Österreich will bei seinem Westbalkan-Vorsitz 2027 genau an dieser Stelle ansetzen.

Wer von Wien nach Banja Luka fährt, kann die Änderung auf dem Display sehen. Sobald sich das Handy von einem kroatischen in ein bosnisches Netz einbucht, gelten die Konditionen des eigenen Anbieters für Bosnien und Herzegowina. Am 4. November 2026 nahm der österreichische Ministerrat den Vorsitz im Berlin-Prozess für 2027 zur Kenntnis. Was das mit der Heimfahrt zu tun hat, steht in einem Detail der veröffentlichten Folgenabschätzung.

EU-Roaming am Westbalkan steht ausdrücklich auf Wiens Liste

Unter Punkt vier nennt die Regierung das Vorhaben „Roam like at Home“ als Beispiel dafür, wie der Westbalkan schon vor einem EU-Beitritt enger an die Union angebunden werden könnte. Der EU-Rat hatte die Verhandlungen über eine Ausweitung des EU-Roamings bereits am 4. Juni 2026 freigegeben. Sie betreffen Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien.

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Österreich kann das Thema bei seinen Treffen vorantreiben. Für die Umstellung braucht es Vereinbarungen mit den Partnern und die Anpassung an EU-Regeln, etwa bei den Entgelten, die Mobilfunkanbieter einander verrechnen. Einen Abschlusstermin nennt die EU-Kommission bislang nicht. Der Ministerratsschritt ändert daher den Tarif für die nächste Heimfahrt noch nicht.

Was ein Gigabyte auf derselben Fahrt kosten kann

In Kroatien ist mobiles Internet mit einem österreichischen Tarif im Rahmen des verfügbaren EU-Datenvolumens grundsätzlich ohne Roamingaufschlag nutzbar. Für Bosnien und Herzegowina listet etwa A1 beim aktivierten Roaming Pass 4,90 Euro pro Gigabyte. Derselbe Preis gilt in diesem Angebot für Serbien und Montenegro. Wer in Bosnien und Herzegowina zwei Gigabyte verbraucht, zahlt in diesem Rechenbeispiel 9,80 Euro zusätzlich. Andere Tarife und Pakete können abweichen.

Zwischen den sechs Westbalkanpartnern gilt für regionale Mobilfunktarife bereits seit Juli 2021 ein eigenes Roamingmodell zu Inlandskonditionen. Für eine österreichische SIM auf der Fahrt nach Banja Luka bleibt dagegen der österreichische Vertrag maßgeblich. Welche Kosten anfallen, lässt sich vor der Abfahrt in der Tarif-App oder in den Konditionen des Anbieters prüfen.

Was Österreich mit dem Vorsitz noch vorhat

Beim Gipfel in Montenegro war der österreichische Vorsitz schon im Oktober angekündigt worden. Die nun veröffentlichten Unterlagen sehen für 2027 Fachministertreffen und ein Gipfeltreffen in Österreich vor. Der Bund rechnet für den Vorsitz mit rund 1,75 Millionen Euro. Neben Wirtschaft, Energie, Infrastruktur und innerer Sicherheit geht es auch um Jugend und Aussöhnung.

Hinter diesen Vorhaben steht eine größere Idee. Österreich will den Partnerländern bei entsprechenden Reformen schrittweise Zugang zu Teilen des EU-Binnenmarkts eröffnen. Die EU-Kommission legte dazu am selben Tag wie der Wiener Ministerrat einen Rahmen für graduelle Integration vor, etwa in den Bereichen Energie, Verkehr und Digitales. Wie unterschiedlich die Länder beim Beitritt dastehen, zeigt ihr Bericht ebenfalls. Montenegro hatte zu diesem Zeitpunkt 21 Verhandlungskapitel vorläufig geschlossen. Für Serbien verzeichnete die Kommission im Berichtszeitraum keine substanziellen Fortschritte bei den Beitrittsverhandlungen.

Woran Reisende merken, dass sich wirklich etwas ändert

Für Familien, die regelmäßig zwischen Österreich und dem Westbalkan unterwegs sind, kommt der entscheidende Moment mit einem verbindlichen Startdatum für das jeweilige Land. Dann lässt sich prüfen, welche Leistungen unter die EU-Konditionen fallen. Bis dahin zählt beim Grenzübertritt die Tarifinfo auf dem Handy. Wer die Strecke vorab als Offline-Karte speichert, kann auch mit ausgeschaltetem Datenroaming weiter navigieren.