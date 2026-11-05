Folterverdacht in der Belgrader Garage: Neun Verdächtige vorläufig festgehalten

Was geschah nach einer Protestnacht in der Garage des serbischen Regierungsgebäudes? Seit August 2025 stehen Vorwürfe gegen Polizisten im Raum. Jetzt meldet Serbiens Innenministerium neun vorläufige Festhaltungen.

Acht aktive Polizeibeamte und ein ehemaliger Beamter wurden laut Innenministerium am 4. November 2026vorläufig festgehalten. Die interne Kontrolle der Polizei handelte auf Anweisung eines Staatsanwalts der Ersten Grundstaatsanwaltschaft in Belgrad. Der Verdacht lautet auf Misshandlung und Folter. Für alle Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.

Was in der Belgrader Regierungsgarage passiert sein soll

Die Vorwürfe betreffen die Nacht vom 14. auf den 15. August 2025, ungefähr zwischen 22.30 und 1 Uhr. Laut Ministerium sollen Angehörige einer Einheit zum Schutz bestimmter Personen und Objekte in der Garage des Regierungsgebäudes in der Nemanjina-Straße Gewalt und Drohungen eingesetzt haben. Sie sollen mehrere Festgehaltene unter Druck gesetzt haben, um Informationen zu erlangen, sie einzuschüchtern und zu bestrafen. Wie viele Menschen betroffen waren, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

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Die Studentin Nikolina Sinđelić hatte nach dem Vorfall öffentlich Misshandlungsvorwürfe erhoben. Am Abend der Festhaltungen sagte sie der serbischen Nachrichtenagentur FoNet, sie hoffe, dass die Ermittler auch jene Beteiligten identifizieren, deren Namen bislang unbekannt seien.

Was den Festhaltungen vorausging

Am 2. November 2026 erhielt die zuständige Staatsanwaltschaft eine verbindliche Weisung des Obersten Staatsanwalts zur Bearbeitung des Falls. Das bestätigte sie dem Sender N1. Die Staatsanwaltschaft verwies in ihrer Antwort auf Strafanzeigen und auf von Amts wegen angelegte Akten. Der vollständige Inhalt der Weisung ist öffentlich nicht bekannt.

Das Innenministerium listete zwei Tage später neun Verdächtige mit Initialen auf. Reuters berichtete unter Berufung auf das Ministerium von zehn. Warum die Zahlen voneinander abweichen, ist offen. Die amtliche Mitteilung kündigte an, die neun Verdächtigen innerhalb der gesetzlichen Frist der Staatsanwaltschaft vorzuführen. Die vorläufige Festhaltung ist auf bis zu 48 Stunden begrenzt. Über eine anschließende Untersuchungshaft entscheidet ein Gericht. Eine solche Entscheidung war im Garagenfall am 5. November zunächst öffentlich nicht bestätigt.

Warum der Fall über die Protestnacht hinausweist

Die Vorwürfe stammen aus der Zeit der Proteste, die nach dem Einsturz des Bahnhofsvordachs von Novi Sad mit 16 Todesopfern an Breite gewannen. Die Festhaltungen wurden kurz nach der Wahlniederlage der regierenden SNS gemeldet. Aus der zeitlichen Abfolge allein lässt sich kein Zusammenhang zwischen Wahl und Ermittlungen ableiten.

Am selben Tag wie die Festhaltungen veröffentlichte die EU-Kommission ihren Serbien-Bericht 2026. Darin bewertet sie Ermittlungen zu Misshandlungsvorwürfen allgemein als weitgehend unwirksam, besonders bei mutmaßlich unverhältnismäßiger Polizeigewalt während Protesten.

Im Belgrader Garagenfall kommt es jetzt darauf an, ob die Staatsanwaltschaft die Aussagen der Betroffenen und der Verdächtigen zusammenführen und klären kann, wer in jener Nacht welche Rolle hatte.