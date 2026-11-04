Bankkonto am Balkan: Was ab 2027 plötzlich kostenlos wird

Jeden Monat fließt Geld aus Österreich auf Konten in Kroatien, Serbien, Bosnien oder Montenegro. Was viele dabei übersehen: Nicht nur die Überweisung kann kosten. Auch für das Konto, die Bank-App oder das Geldabheben fallen Gebühren an. Doch neue Regeln eröffnen manchen Kunden die Möglichkeit, diese Kosten zu senken. Dafür müssen sie teilweise selbst aktiv werden.

Besonders konkret wird es in Kroatien: Ab 1. Jänner 2027 erweitert sich für bestimmte Kontokunden der Anspruch auf kostenlose Bargeldbehebungen. Doch auch in Bosnien und Herzegowina, Serbien und Montenegro gibt es Angebote und Regeln, die einen Gebührencheck lohnen. Entscheidend sind drei verschiedene Kosten: das Konto selbst, seine Nutzung und die Überweisung aus Österreich.

Kroatien: Das Gratispaket kommt nur auf Antrag

Seit 1. Jänner 2026 können berechtigte Kunden in Kroatien ein „paket besplatnih usluga“ verlangen. Es gehört zu einem Euro-Zahlungskonto, auf dem anerkannte regelmäßige Einkünfte wie Gehalt, Pension oder Stipendium eingehen. Automatisch wird ein bestehender kostenpflichtiger Vertrag dadurch nicht umgestellt.

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Zum Gratisumfang gehören unter anderem Kontoführung, reguläre Debitkarte, eingehende Eurozahlungen und Kartenzahlungen im Geschäft. Auch ein digitaler Zugang ist vorgesehen. Ob dafür Internet- oder Mobile-Banking kostenlos angeboten wird, bestimmt die Bank.

Wer das Paket bei seiner bisherigen Bank für das bestehende Einkommenskonto beantragt, kann dieselbe IBAN behalten. Landesweit besteht der Anspruch nur auf ein solches Gratispaket. Die Bank muss den Antrag grundsätzlich binnen zehn Arbeitstagen bearbeiten.

Für Menschen in Österreich ist ein Punkt besonders wichtig: Ein kroatisches Konto oder eine Immobilie allein reicht nicht. Bei österreichischem Gehalt, österreichischer Pension oder regelmäßiger Familienhilfe sollte vorab geklärt werden, ob genau dieser Eingang für das Paket anerkannt wird.

Was sich ab Jänner 2027 beim Bankomaten ändert

Ab 1. Jänner 2027 sind für die erfassten Konten zwei Bargeldbehebungen pro Monat an Automaten anderer Banken in Kroatien kostenlos. Die Regel erfasst das Gratispaket und bestimmte Basiskonten besonders geschützter Verbraucher.

Das ist keine allgemeine Gratisregel für jede österreichische Bankkarte. Auch unabhängige Automatenbetreiber sind durch den Verweis auf andere kroatische Kreditinstitute nicht automatisch erfasst.

Schon jetzt haben Pensionisten und definierte Schutzgruppen innerhalb des Gratispakets einen besonderen Vorteil: Bei der kontoführenden Bank sind Behebungen sowohl am Schalter als auch am eigenen Automaten kostenlos. Wer Angehörige beim Antrag unterstützt, sollte die Abwicklung mit Vollmacht vorab klären. Das Verwandtschaftsverhältnis ersetzt keine Bankvollmacht.

Die App kann trotz Gratispaket Geld kosten

Der Unterschied steckt oft im digitalen Zugang. Ein Sicherheits-Token am Handy ist noch kein vollständiges Mobile-Banking. Er kann lediglich dazu dienen, sich im Internetbanking anzumelden und Aufträge freizugeben.

Zagrebačka banka nennt beim Gratispaket e-zaba und den kostenlosen m-Token. PBZ führt seine Internetanwendung mit mToken an. Bei Erste ist George im Internet enthalten; vollständiges Mobile-Banking kostet laut veröffentlichtem Angebot zusätzlich 1,50 Euro monatlich, bei Pensionisten 0,15 Euro. Minderjährige und 18- bis 25-Jährige zahlen diesen Zusatz nicht.

Die eigene Jahresrechnung dazu: Bei zwölf unveränderten Monatsentgelten sind das 18 Euro beziehungsweise 1,80 Euro nur für diese Zusatzleistung. Ausgehende Überweisungen, Daueraufträge oder andere nicht enthaltene Leistungen können weitere Gebühren auslösen. „Gratis“ beschreibt deshalb den festgelegten Leistungsumfang, nicht jede Kontobewegung.

Serbien: 150 Dinar sind keine Pauschale für alles

Serbien hat ein Konto mit Basisdiensten, den „platni račun sa osnovnim uslugama“. Die monatliche Grundgebühr ist auf 150 Dinar begrenzt. Bei durchgehender Verrechnung dieses Betrags wären das rechnerisch 1.800 Dinar im Jahr.

Vorausgesetzt wird grundsätzlich ein rechtmäßiger Aufenthalt in Serbien. Wer bereits ein gewöhnliches Zahlungskonto hat, kann unter den vorgesehenen Bedingungen wechseln. Ein beliebiges zusätzliches Zweitkonto ist damit nicht garantiert.

Zum Grundangebot gehören etwa Debitkarte, digitale Zugänge sowie Ein- und Auszahlungen bei der kontoführenden Bank. Einzelne Zahlungsaufträge können zusätzlich kosten. Auch ein Euro- oder Devisenkonto muss gesondert betrachtet werden. Die serbische Staatsbürgerschaft allein beantwortet daher nicht, welcher Anspruch für jemanden mit Lebensmittelpunkt in Österreich besteht.

Montenegro: Auf beiden Seiten der Überweisung rechnen

In Montenegro gibt es ein Basiskonto für Personen mit rechtmäßigem Aufenthalt. Bestimmte Schutzgruppen, etwa Bezieher des Mindestlohns oder bestimmter Mindestpensionen und Sozialleistungen, erhalten unter anderem Kontoführung und die ersten zehn nationalen Transaktionen monatlich kostenlos. Daraus werden keine zehn kostenlosen internationalen Geldsendungen.

Für SEPA-Überweisungen gelten zusätzlich eigene Gebührenobergrenzen. Bei einem SEPA-Eingang über 300 Euro darf der montenegrinische Anbieter höchstens 1,99 Euro für den Eingang verrechnen. Zwölf solche Eingänge ergeben rechnerisch höchstens 23,88 Euro im Jahr an dieser einen Gebührenposition.

Was die österreichische Bank für das Absenden verlangt, kommt je nach Vertrag hinzu. Die montenegrinische Obergrenze gilt nicht für sie. Auch die Kontoführung ist in dieser Beispielrechnung nicht enthalten.

Bosnien und Herzegowina: Genau auf das Angebot schauen

Bei Konten in Bosnien und Herzegowina lohnt sich die Prüfung der konkreten Bankbedingungen. Sparkasse BiH beschreibt ihr Basiskonto in konvertiblen Mark mit unterschiedlichen Leistungen je nach Wohnort in FBiH oder Republika Srpska. Daraus folgt kein einheitlich kostenloses Konto im ganzen Land.

Ein anderes Beispiel ist das Paket EKONOMIK von Raiffeisen BiH, das ausdrücklich auch Nichtansässige nutzen können. Die Bank wirbt für Neukunden bis Jahresende 2026 mit null Monatsgebühr, nennt aber zugleich einen Standardpreis von 4,12 KM und die Möglichkeit späterer Verrechnung. Wer ein solches Angebot nutzt, sollte sich deshalb bestätigen lassen, wie lange die Gebührenbefreiung gilt.

Für Geldsendungen aus Österreich ist außerdem der SEPA-Stand wichtig: Bosnien und Herzegowina hat im August 2026 die Aufnahme beantragt. Auf der derzeit abrufbaren Liste des Europäischen Zahlungsverkehrsrats ist das Land noch nicht enthalten. Ein Aufnahmeantrag bedeutet noch keinen verfügbaren regulären SEPA-Zahlungsverkehr.

SEPA aus Österreich bedeutet nicht überall denselben Preis

Serbiens Banken sind laut Nationalbank seit 5. Mai 2026 für SEPA-Überweisungen operativ, Montenegro wickelt sie seit Oktober 2025 ab. Das erleichtert Eurozahlungen. Es macht aber nicht jeden Transfer kostenlos.

Für Eurozahlungen zwischen Österreich und Kroatien gilt die Gebührengleichstellung mit vergleichbaren Inlandszahlungen. Bei SEPA-Ländern außerhalb von EU und EWR können dagegen höhere Entgelte anfallen. Darauf weist die Oesterreichische Nationalbank ausdrücklich hin und nennt auch Serbien und Montenegro.

Auch das österreichische Konto gehört in den Vergleich: Unter gesetzlichen Voraussetzungen gibt es ein Basiskonto, dessen allgemeine Entgeltobergrenze die Finanzmarktaufsicht mit 83,45 Euro jährlich angibt. Es ist keine automatisch kostenlose Ergänzung zu einem bereits funktionierenden österreichischen Konto.

Diese fünf Fragen helfen beim Gebührencheck

• Was zahle ich im ganzen Jahr? Kontopauschale, Karte, App und tatsächliche Zahlungsaufträge zusammenrechnen.

• Welche Voraussetzungen erfülle ich? Aufenthaltsstatus und anerkannte Einkünfte anhand der eigenen Situation klären.

• Wo ist Bargeld kostenlos? Schalter, eigene Bankomaten und Automaten anderer Anbieter unterscheiden.

• Was kostet die Geldsendung insgesamt? Absender- und Empfängergebühr sowie eine mögliche Währungsumrechnung berücksichtigen.

• Welche Extras laufen weiter? Prüfen, ob alte Zusatzverträge nach einer Umstellung bestehen bleiben und wann ein Aktionspreis endet.

Für den Banktermin lässt sich die wichtigste Frage auch so stellen: „Živim u Austriji. Koji uslovi važe za moj račun i koje usluge se dodatno naplaćuju?“ Das heißt: Ich lebe in Österreich. Welche Bedingungen gelten für mein Konto, und welche Leistungen kosten extra?

Lass dir die Antwort mit dem aktuellen Preisblatt geben. Erst wenn Kontoführung, Nutzung und Geldtransfer zusammen betrachtet werden, zeigt sich, welches Angebot zum eigenen Alltag zwischen Österreich und der Heimat passt.