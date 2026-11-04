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Sondermarke

Erst auf dem Brief, dann am Christbaum: Post präsentiert Weihnachtsmarke

Erst auf dem Brief, dann am Christbaum: Post präsentiert Weihnachtsmarke
FOTO: Österreichische Post AG
2 Min. Lesezeit |

Sie glänzt golden, besteht aus Fäden und hat eine winzige Öse an der Spitze. Diese Briefmarke endet nicht im Papierkorb, sondern am Baum.

Die Österreichische Post legt am 5. November eine Weihnachtsbriefmarke auf, die gestickt ist, golden schimmert und die Form eines Christbaums hat. Dank einer kleinen Öse kann sie auch als Christbaumschmuck aufgehängt werden.

Die Sondermarke kostet 4,65 Euro, die Auflage beträgt 100.000 Stück. Erhältlich ist sie ab 5. November in allen Postfilialen, im Onlineshop der Österreichischen Post und beim Sammler-Service.

An der Spitze der Marke sitzt eine winzige Öse, durch die ein Faden gezogen werden kann. Wurde der Brief verschickt, lässt sich die Marke ausschneiden und in lauwarmem Wasser vom Kuvert lösen. Danach kann sie als Schmuck an den Christbaum gehängt werden.

Stickerei aus Vorarlberg

Entworfen und produziert wurde die Marke vom Stickereiunternehmen Hämmerle & Vogel aus Lustenau in Vorarlberg. Spezialmaschinen sticken die Baumform, den Schriftzug „Österreich“ und den Nennwert auf ein wasserlösliches Stickvlies.

Anschließend wird das Material bei hoher Temperatur fixiert und mit Goldfolien-Laminat veredelt. Zuletzt wird das Stickvlies ausgewaschen, und zurück bleibt die filigrane, gestickte Briefmarke.

Offizielle Präsentation

Offiziell präsentiert wird die Weihnachtsbriefmarke am 5. November um 17 Uhr in der inatura in Dornbirn. Eine übergroße Ausführung macht dort die Details der Stickerei sichtbar.

Ein Sonderpostamt hält zudem einen eigenen Ersttagsstempel bereit.

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