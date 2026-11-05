Über 500.000 Betroffene: Revolut kündigt große Änderung in Österreich an

Revolut wird in Österreich heimisch. Ab 2027 kommen neue Kontonummern, zusätzliche Aufseher und ein Steuerabzug, den bisher jeder selbst erledigte.

Revolut hat die Eintragung seiner Niederlassung in Österreich abgeschlossen. Ab 2027 bekommen Kundinnen und Kunden eine AT-IBAN, Zinsen werden automatisch mit KESt besteuert, und die Bank untersteht zusätzlich der Aufsicht von FMA und OeNB. Mehr als 500.000 Kundinnen und Kunden hat der Anbieter mittlerweile in Österreich.

Ab 2027 errichtet die Neobank in Österreich eine eigene lokale Einheit. Die Marke von 500.000 Kundinnen und Kunden hat sie in Österreich bereits überschritten. Im November 2024 lag der Wert noch bei 250.000, er hat sich somit binnen zwei Jahren verdoppelt.

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Global verzeichnet Revolut über 80 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Das Unternehmen will zur Hauptbank seiner Kundschaft werden, „von den täglichen Ausgaben über das Sparen bis zum Investieren“.

Lokale IBAN

Ab dem ersten Halbjahr 2027 bekommen Kundinnen und Kunden eine österreichische IBAN. Gehaltszahlungen, Lastschriften und Daueraufträge werden dann lokal abgewickelt. Auch bestehende Konten sollen ab dem ersten Halbjahr 2027 automatisch zur österreichischen Einheit übertragen werden.

Beim Tagesgeld zieht Revolut die Kapitalertragsteuer künftig automatisch ab. Bisher mussten Kundinnen und Kunden die Zinsen, die mit dem Sondersteuersatz von 25 Prozent besteuert werden, selbst angeben. Zusätzlich unterliegt Revolut als österreichische Niederlassung der Aufsicht von FMA und OeNB.

Rechtlich gehört die Niederlassung weiterhin zur Revolut Bank UAB mit Sitz in Litauen. Diese ist mit ihrer EU-Banklizenz in der gesamten Union aktiv. Bei Einlagen greift nach wie vor die litauische Einlagensicherung, die bis zu 100.000 Euro pro Person reicht.

Laut einer Analyse von broker-test.at ist nur das Konto samt Tagesgeld von der Umstellung betroffen. Aktien und ETFs bleiben bei der Revolut Securities Europe UAB in Vilnius. Das Depot ist vorerst nicht steuereinfach: Dividenden, Kursgewinne und ETF-Ausschüttungen müssen weiterhin selbst erklärt werden.

Unklar bleibt, wie viele der 500.000 Kundinnen und Kunden ihr Konto tatsächlich aktiv nutzen, denn Revolut macht dazu keine Angaben. Ebenso offen ist, ob die litauische IBAN parallel bestehen bleibt oder ob Aufträge händisch umgestellt werden müssen.

Breiter Trend

Revolut reiht sich damit in einen breiten Trend ein. Trade Republic führt über seine österreichische Niederlassung seit April 2025 die KESt ab. Scalable Capital hat in Wien eine Bankniederlassung mit österreichischer IBAN und automatischer KESt eröffnet.

Auch österreichische Anbieter bauen ihr Angebot aus: Die Post-Bank bank99 ist mit business99 ins Geschäft mit kleinen Unternehmen eingestiegen, die Erste Bank vertreibt in George eSIM-Datentarife.