Intelligenz-Studie überrascht: Darum leben kluge Köpfe im Chaos

Chaotiker atmen auf: Wer im Durcheinander lebt, könnte tatsächlich besonders kreativ und intelligent sein. Die Wissenschaft liefert überraschende Erkenntnisse.

Unordnung und Intelligenz

Die Behauptung, dass besonders kluge Köpfe im Chaos leben, hält sich hartnäckig. Doch handelt es sich dabei um eine wissenschaftliche Erkenntnis oder bloß um eine bequeme Rechtfertigung für mangelnde Aufräumdisziplin? Tatsächlich können Experten bestätigen, dass die Gestaltung des persönlichen Wohnraums aufschlussreiche Einblicke in die Charaktereigenschaften eines Menschen gewährt. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen den Zusammenhang zwischen Wohnraumorganisation und Persönlichkeitsmerkmalen. Menschen mit ausgeprägtem Ordnungssinn werden demnach häufig als besonders pflichtbewusst und verlässlich wahrgenommen.

⇢ Die kreative Ideenfindung für die Bachelorarbeit: von der Idee zur fertigen Arbeit



Kreativität im Chaos

Interessanterweise bringt auch das Leben im Durcheinander gewisse Vorzüge mit sich. Personen mit weniger strukturierter Umgebung zeichnen sich oft durch ein hohes Maß an Kreativität aus. Zudem deutet ein gewisses Maß an Unordnung darauf hin, dass jemand gegenwartsbezogen lebt und mehrere Aufgaben gleichzeitig bewältigen kann. Eine Forschungsarbeit der University of Minnesota konnte tatsächlich nachweisen, dass überdurchschnittlich intelligente Menschen häufiger in ungeordneten Umgebungen leben und arbeiten. Diese Erkenntnisse unterstreichen, dass jede Lebensweise ihre spezifischen Vor- und Nachteile mit sich bringt.

⇢ Digitales Entertainment im Aufschwung: Wie Technologie unsere Freizeit gestaltet



Kontrolle durch Ordnung

Wer seine Garderobe farblich sortiert, stets für blitzblanke Küchenoberflächen sorgt und sein Wohnzimmer in tadellosem Zustand hält, vermittelt Freunden und Kollegen den Eindruck von Zuverlässigkeit. Gleichzeitig kann ein ausgeprägtes Ordnungsbedürfnis auf ein starkes Verlangen nach Kontrolle hindeuten. Menschen mit Hang zur Ordnung sehnen sich typischerweise nach einem berechenbaren Lebensumfeld.

Ein strukturiertes Ambiente vermittelt vielen Personen zudem ein Gefühl von Sicherheit und innerer Ruhe.