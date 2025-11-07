Süße Festnahme: Serben-Trio mit 249 geklauten Schokoladetafeln erwischt

Eine süße Überraschung erlebten Wiener Polizisten bei einer Routinekontrolle: Statt Papieren fanden sie im Auto dreier Serben einen Berg gestohlener Schokolade.

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in Wien-Hietzing machten Polizeibeamte am Dienstag einen ungewöhnlichen Fund. Als sie einen Pkw anhielten und den Fahrer nach seinen Dokumenten fragten, konnte dieser weder einen Führerschein noch Fahrzeugpapiere vorweisen. Die daraufhin durchgeführte genauere Inspektion des Fahrzeugs förderte 249 Tafeln Schokolade sowie 16 Packungen Schokobonbons zutage – allesamt Diebesgut.

⇢ Trio stiehlt prall gefüllte Wägen aus mehreren Supermärkten!



Das Auto selbst war weder ordnungsgemäß zugelassen noch versichert. Die drei Insassen im Alter von 21, 25 und 32 Jahren, alle serbische Staatsangehörige, wurden vorübergehend festgenommen. Die Beamten hatten ursprünglich lediglich eine Standardkontrolle durchführen wollen, doch die fehlenden Dokumente des Fahrers weckten ihr Misstrauen.

Rechtliche Folgen

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die drei Männer auf freiem Fuß angezeigt. Lediglich der Fahrer musste gemäß fremdenrechtlicher Bestimmungen ins Polizeianhaltezentrum gebracht werden. Die entwendeten Süßwaren konnten unbeschädigt an die betroffene Supermarktfiliale zurückgegeben werden.

Die Polizei begegnet in ihrem Alltag immer wieder kuriosen Fällen – manchmal sind es eben Schokoladendiebe, die den Beamten ins Netz gehen.

Auch wenn es sich nur um Süßigkeiten handelt, bleibt Diebstahl ein ernstzunehmendes Delikt.