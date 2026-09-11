Falsche Straße asphaltiert: Bauarbeiter sorgen für 30.000-Euro-Panne

350 Meter Asphalt, falsche Straße, 30.000 Euro Schaden – ein Irrtum in Finnland zeigt, wie teuer Namensverwechslungen werden können.

In der finnischen Gemeinde Ilmajoki ist einem Straßenbauunternehmen ein ungewöhnlicher Fehler unterlaufen: Die Arbeiter asphaltierten offenbar die falsche Straße.

Der Fehler fiel erst auf, nachdem bereits 350 Meter Asphalt abgefräst worden waren. Als Ursache für die Verwechslung gelten ähnlich klingende Straßennamen sowie eine kürzlich durchgeführte Umbenennung in der Gemeinde. Zusätzlich erschwerte eine nicht aktualisierte digitale Kartenlösung die korrekte Zuordnung der Baustelle.

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Kostspielige Folgen

Die versehentlich beschädigte Fahrbahn muss nun auf Kosten der Gemeinde wiederhergestellt werden – für rund 30.000 Euro. Die Mittel dafür werden dem Budget für lokale Verkehrssicherheit entnommen. Die ursprünglich geplante Straßensanierung kann erst im Anschluss daran in Angriff genommen werden.

Doppelte Straßennamen

Das Problem unklarer oder doppelt vergebener Straßennamen beschränkt sich dabei nicht auf Finnland. Auch in der sächsischen Gemeinde Moritzburg existieren vergleichbare Schwierigkeiten – dort soll es rund 16 doppelte Straßennamen geben.