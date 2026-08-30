Hrgovic schlägt zu: Erstmals Schwergewichtsweltmeister aus Kroatien (VIDEOS)

Ein Knockdown, ein Favorit, ein historischer Moment: Filip Hrgovic hat den Boxsport auf den Kopf gestellt.

Filip Hrgovic hat sich mit einem technischen K.o.-Sieg gegen den britischen Boxer Moses Itauma in die Geschichtsbücher des kroatischen Sports eingetragen. Der Kampf, der am 29. August 2026 in der O2 Arena in London ausgetragen wurde, endete in der neunten Runde nach 2:27 Minuten – und machte Hrgovic zum ersten kroatischen Schwergewichtsweltmeister der IBF (Internationale Box-Föderation).

Itaumas Niederlage

Der 34-jährige Hrgovic traf auf einen Gegner, der als klarer Favorit gehandelt worden war. Der 21-jährige Itauma hatte bis dahin alle seine Kämpfe vor der sechsten Runde für sich entschieden und galt als außergewöhnliches Talent. Auch im Kampf selbst deutete zunächst vieles auf einen Sieg des Briten hin: Itauma führte nach Punkten und schickte Hrgovic in der zweiten Runde zu Boden. Doch der erfahrene Kroate fand im Verlauf des Kampfes zunehmend seinen Rhythmus, setzte gezieltere Treffer und zwang Itaumas Ecke schließlich in der neunten Runde dazu, das Handtuch zu werfen.

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HRGOVIC STOPS ITAUMA IN ROUND 9 INSANE FIGHT pic.twitter.com/594Tc2LNJu — 🌴ᴛʜᴇᴀʀᴛᴏꜰᴡᴀʀ🌴 (@TheArtOfWar6) August 29, 2026

Für Hrgovic ist der Titelgewinn mehr als ein persönlicher Erfolg – er ist ein historischer Moment für die kroatische Gemeinschaft weltweit. Der neue Champion bringt eine Profikampfbilanz von 21 Siegen bei nur einer Niederlage mit, 16 davon durch K.o. Über seinen unterlegenen Gegner äußerte sich der neue Champion mit Respekt: „Er ist ein großartiger Kämpfer. Ich bin die Gegenwart. Und er ist definitiv die Zukunft.“

Usyks Rückzug

Dass aus dem Duell überhaupt ein Titelkampf wurde, war nicht von Anfang an absehbar. Ursprünglich war die Begegnung zwischen Hrgovic und Itauma ohne WM-Charakter angesetzt. Erst nachdem Alexander Usyk kurz nach der Kampfansetzung sämtliche seiner Titel niedergelegt hatte, rückte der IBF-Gürtel in den Mittelpunkt des Abends.

Hrgovic nutzte die sich bietende Gelegenheit – und schrieb damit ein neues Kapitel in der kroatischen Sportgeschichte.