ICE-Beamter schießt Lieferfahrer (28) an – Bürgermeister fordert Antworten

Ein Schuss, ein schwer verletzter Mann und viele offene Fragen: Ein ICE-Einsatz in Austin sorgt für heftige Diskussionen.

Ein ICE-Beamter hat in Austin (Texas) den 28-jährigen Venezolaner Wilber Rafael Garces Perez durch einen Schuss in den Oberkörper schwer verletzt. Bürgermeister Kirk Watson fordert, dass lokale und staatliche Ermittler an der Aufklärung des Vorfalls beteiligt werden.

In der texanischen Hauptstadt kam es am Sonntag kurz vor 13 Uhr zu einem Schusswaffeneinsatz durch einen Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE. Laut Polizei ging dem Vorfall ein Verkehrsstopp voraus, anschließend soll es zu einer kurzen Verfolgung zu Fuß gekommen sein. Garces Perez wurde in den Oberkörper getroffen und zunächst in ernstem, aber stabilem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Noch am selben Tag wurde er nach Angaben seiner Anwältin aus dem Krankenhaus entlassen und in Bundesgewahrsam überstellt.

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Forderung nach Aufklärung

Bürgermeister Kirk Watson fordert, dass neben den Bundesbehörden auch die Polizei von Austin und die Texas Rangers an der Aufklärung beteiligt werden. Eine Untersuchung ausschließlich durch ICE halte er nicht für angemessen. Polizeichefin Lisa Davis erklärte, sie sei von den Bundesbehörden zunächst nicht über die Hintergründe des Vorfalls informiert worden und verfüge bislang nur über wenige Details. Das US-Heimatschutzministerium teilte inzwischen mit, dass Homeland Security Investigations die Untersuchung mit Unterstützung des FBI führt. Auch das texanische Department of Public Safety bestätigte, zuvor von ICE wegen einer Fahrzeugverfolgung um Unterstützung gebeten worden zu sein.

Nach Angaben des US-Heimatschutzministeriums führt Homeland Security Investigations die Untersuchung des Schusswaffeneinsatzes mit Unterstützung des FBI. Die Spezialeinheit für Ermittlungen der Polizei von Austin war ebenfalls vor Ort; auch die Texas Rangers sollen in die Aufarbeitung einbezogen werden.

ICE unter Druck

US-Abgeordneter Greg Casar hatte bereits vor dem Vorfall vor möglichen Folgen der verstärkten ICE-Einsätze in Austin gewarnt. Nach der Schießerei forderte der Demokrat Transparenz und eine unabhängige Aufarbeitung. Er begründete dies unter anderem mit früheren Schusswaffenvorfällen, bei denen Darstellungen von Einwanderungsbehörden später infrage gestellt worden waren. Unter Präsident Donald Trump wurden die Einsätze der Einwanderungsbehörden landesweit deutlich ausgeweitet. Menschenrechtsorganisationen und zahlreiche lokale Politiker kritisieren Teile dieses Vorgehens, während Trump seine Einwanderungspolitik mit dem Schutz der öffentlichen Sicherheit begründet.

Auch bei anderen Einsätzen der US-Einwanderungsbehörden kam es 2026 zu Schusswaffenvorfällen. In Minnesota wurden im Jänner die US-Bürger Renee Good und Alex Pretti bei zwei unterschiedlichen Einsätzen von Bundesbeamten getötet – Good durch einen ICE-Beamten, Pretti durch Beamte von Border Patrol und CBP. Davon unabhängig sind seit Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus im Jänner 2025 mehr als 50 Menschen in ICE-Gewahrsam gestorben. Eine Reuters-Auswertung kam bereits im Juni zu dem Ergebnis, dass sich die Sterberate in ICE-Haft gegenüber dem Zeitraum von 2009 bis 2024 mehr als verdoppelt hatte.