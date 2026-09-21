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500.000 Euro Schaden

Teenager fluteten Wiener Gymnasium – jetzt stehen sie vor Gericht

Teenager fluteten Wiener Gymnasium – jetzt stehen sie vor Gericht
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein verstopftes Waschbecken, ein aufgedrehter Hahn – und plötzlich steht eine Schule unter Wasser. Nun müssen zwei Teenager vor Gericht.

Zwei 16-jährige Wiener müssen sich wegen schwerer Sachbeschädigung vor Gericht verantworten.

Am 16. Februar wurde das Albertus-Magnus-Gymnasium in Wien-Döbling Schauplatz eines folgenreichen Vorfalls: Zwei Jugendliche sollen gezielt Waschbecken mit Toilettenpapier verstopft und anschließend die Wasserhähne aufgedreht haben. Das austretende Wasser richtete in zahlreichen Räumen erhebliche Schäden an – der Unterricht in Teilen der Oberstufe fiel daraufhin mehrere Tage lang aus.

Massiver Wasserschaden

Der entstandene Sachschaden wird auf 500.000 Euro beziffert. Das Wasser drang aus den Sanitäranlagen in die Gänge, überflutete die Toilettenbereiche und sickerte durch die Decken in tiefer liegende Stockwerke. Selbst die Stromleitungen des Gebäudes waren zeitweise gefährdet.

Die Schule äußerte sich „zutiefst bestürzt über den zerstörerischen Vorfall“.

Vor Gericht

Am Montag findet die Gerichtsverhandlung gegen die beiden Beschuldigten statt. Ihnen wird schwere Sachbeschädigung vorgeworfen. Verteidiger Sascha Flatz weist jedoch darauf hin, dass zumindest einer seiner Mandanten eine maßgebliche Beteiligung an dem Vorfall bestreitet.

Nach österreichischem Strafgesetzbuch ist schwere Sachbeschädigung mit einem Schaden von über 300.000 Euro mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bedroht. In Österreich beginnt die Strafmündigkeit mit Vollendung des 14. Lebensjahres, sodass auch 16-jährige Beschuldigte grundsätzlich strafrechtlich verantwortlich sind.

Wer letztlich die Verantwortung trägt, wird im Rahmen des Prozesses zu klären sein – die Unschuldsvermutung gilt für beide Angeklagten.

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KO KOSMO-Redaktion
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