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schwer verletzt

Blutige Attacke im Stall: Drei Hunde fallen über Landwirt her

Blutige Attacke im Stall: Drei Hunde fallen über Landwirt her
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Drei Hunde, ein Stall, ein schwer verletzter Mann – ein Besuch unter Nachbarn endet in Tirol mit Bisswunden am ganzen Körper.

Ein 54-jähriger Landwirt aus Hochfilzen (Tirol) ist am Sonntagnachmittag von drei Hunden seiner Nachbarin angegriffen und dabei am ganzen Körper gebissen worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr, als der Mann das Grundstück der 50-jährigen deutschen Nachbarin betrat, um dort eine Wasserleitung zu kontrollieren. Dabei gelangte er in den Stall, der unmittelbar an das Wohngebäude angeschlossen ist – wo die drei Hunde frei herumliefen.

Die Bissverletzungen waren so schwerwiegend, dass der Landwirt im Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol medizinisch versorgt werden musste.

Behördliche Ermittlungen

Zwischen den beiden Nachbarn hatte es offenbar eine Absprache gegeben, wonach der Landwirt vor jedem Betreten des Anwesens zunächst Kontakt mit der Eigentümerin aufnehmen sollte. Dieser Vereinbarung kam er am Sonntag jedoch nicht nach. Ob das Versäumnis ursächlich für den Angriff der Tiere war, ist nun Gegenstand behördlicher Ermittlungen.

Sowohl bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck als auch bei der Bezirkshauptmannschaft Kufstein wurden Anzeigen erstattet.

Im Zuge der Ermittlungen wird auch geprüft, ob die Hundehalterin ihre Sorgfaltspflicht verletzt hat.

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