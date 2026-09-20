55 Rinder, ein brennender Stall und ein Landwirt, der nicht zögerte – in Bad Zell entschieden Sekunden über das Ausmaß eines Feuers.

Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr brach in einer Strohmühle in Bad Zell im Bezirk Freistadt ein Feuer aus. Bevor sich die Flammen ausbreiten konnten, griff der Landwirt selbst zum Wasserschlauch und hielt das Feuer in Schach. Im benachbarten Stallbereich befanden sich zu diesem Zeitpunkt rund 55 Rinder, die zu keiner Zeit evakuiert werden mussten.

Schnelle Eindämmung

Vier alarmierte Feuerwehren rückten aus und übernahmen die Löscharbeiten, die rasch zum Erfolg führten. Da der Landwirt die Flammen bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte eingedämmt hatte, bestand für die Tiere im Stall zu keinem Zeitpunkt eine akute Gefahr.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Nach Abschluss der Löscharbeiten durchsuchten die Feuerwehrleute das Stroh im betroffenen Bereich gezielt nach möglichen Glutnestern.