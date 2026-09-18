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Wohnungsbrand

Griller dürfte Brand ausgelöst haben: Sechs Wohnungen betroffen

Griller dürfte Brand ausgelöst haben: Sechs Wohnungen betroffen
(FOTO: Feuerwehr Höchst)
1 Min. Lesezeit |

Ein Nachmittagsfeuer in Fußach verwandelt eine Wohnanlage in ein Trümmerfeld – und ein Griller steht im Verdacht.

In einer Wohnanlage in der Fallenstraße in Fußach (Vorarlberg) brach am Nachmittag ein Feuer aus, das erhebliche Schäden anrichtete. Die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgte um 15:44 Uhr. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Gebäude.

Ort des Geschehens

Von insgesamt acht Wohnungen wurden sechs schwer in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Rund 70 Feuerwehrleute mit 15 Fahrzeugen standen im Einsatz.

Straße gesperrt

Im Zuge der Löscharbeiten musste die angrenzende Landesstraße 202 zeitweise vollständig gesperrt werden. Ab etwa 16:03 Uhr kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die erst gegen 18:10 Uhr endeten. Der entstandene Sachschaden an der Wohnanlage ist erheblich, eine genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest.

Brandursache unklar

Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Griller das Feuer ausgelöst haben. Laut Feuerwehr ging der Brand vermutlich von einer unteren Wohnung aus und griff über die Balkone auf weitere Wohnungen über. Die genaue Brandursache ist jedoch noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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