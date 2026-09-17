Ein Hausbrand in Sachsen-Anhalt reißt eine Familie auseinander – zwei Menschen sterben, zwei kämpfen ums Überleben.

Am Mittwochabend brach in einem Einfamilienhaus in Schnaudertal in Sachsen-Anhalt ein Feuer aus, das für eine vierköpfige Familie verheerende Folgen hatte. Ein 38-jähriger Vater und sein fünfjähriger Sohn kamen dabei ums Leben. Alle Wiederbelebungsversuche der Rettungskräfte blieben erfolglos.

Die 36-jährige Mutter und die neunjährige Tochter überlebten das Unglück mit schweren Verletzungen und wurden umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Ursache ungeklärt

Wie die Flammen entstehen konnten, ist bislang ungeklärt. Die Polizei in Sachsen-Anhalt hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit allen denkbaren Brandursachen nach. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz, um die medizinische Versorgung der Verletzten zu unterstützen.

Das Unglück hat die Bewohner von Schnaudertal tief erschüttert. Im Mittelpunkt stehen nun die Unterstützung der Überlebenden sowie die Begleitung der schwer traumatisierten Familie.

Die örtliche Gemeinschaft reagiert mit Solidarität und bietet den Betroffenen in dieser außerordentlich schweren Zeit Hilfe an.