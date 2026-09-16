Pflug beschädigt Kabel: 170 Haushalte plötzlich ohne Strom

Beim Pflügen eines Feldes im Bezirk Ried im Innkreis beschädigte ein 57-jähriger Landwirt am Dienstagabend ein Erdkabel – mit unmittelbaren Folgen für die umliegende Bevölkerung. Gegen 19.45 Uhr geriet der Pflug des Mannes zu nah an einen Kabelüberführungsmasten. Das Erdkabel wurde dabei erfasst, was zunächst einen Erdschluss und in weiterer Folge einen Kurzschluss sowie einen Brand an der Leitung auslöste.

Schnelle Löschung

Der Landwirt verständigte unmittelbar nach dem Vorfall die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte rückten rasch aus und löschten den Brand am Kabelüberführungsmasten, bevor sich das Feuer ausbreiten konnte.

Durch den Zwischenfall waren rund 170 Haushalte im Bezirk Ried im Innkreis vorübergehend ohne Stromversorgung. Der zuständige Netzbetreiber leitete umgehend Maßnahmen zur Behebung des Schadens ein.

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Bereits gegen 22.15 Uhr konnte der Strom für alle betroffenen Haushalte wieder eingeschaltet werden.