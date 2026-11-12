KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Militärhilfe

Deutschland stärkt Bosniens Armee: Millionenhilfe für neue Militäranlagen

Deutschland stärkt Bosniens Armee: Millionenhilfe für neue Militäranlagen
FOTO: iStockphoto
2 Min. Lesezeit |

Für Bosniens Hubschrauber entsteht neuer Platz. Zwei Standorte bekommen Hangars, finanziert mit deutscher Hilfe und einem UN-Partner.

In Bosnien und Herzegowina werden an den Standorten Rajlovac und Mahovljani neue Hangars gebaut. Möglich wird das durch eine Spende, die Deutschland und das UNDP (UN-Entwicklungsprogramm) unterstützen. Sie soll die Kapazitäten der Streitkräfte erweitern, vor allem dort, wo es um Unterbringung, Wartung und Unterstützung der Hubschrauberflotte geht.

Helez erklärte nach der Unterzeichnung, die Spende werde die infrastrukturellen und operativen Fähigkeiten der Streitkräfte von Bosnien und Herzegowina verbessern. Im Mittelpunkt stehe, die Hubschrauberflotte in Rajlovac und Mahovljani besser unterzubringen, zu warten und zu unterstützen.

Deutsche Unterstützung

Helez bedankte sich bei der Regierung und der Bevölkerung Deutschlands, bei der deutschen Botschaft in BiH und beim UNDP. Zuletzt hat Deutschland weitere drei Millionen Euro für den Ausbau der Lagerkapazitäten am Standort Rabić bei Derventa bereitgestellt. Zählt man die umgesetzten und vertraglich vereinbarten Spenden und Projekte für die Verteidigungsinstitutionen von BiH zusammen, beläuft sich die deutsche Unterstützung auf rund 30 Millionen Euro.

„Diese Zusammenarbeit ist für mich weit mehr als finanzielle Hilfe. Sie bestätigt das gegenseitige Vertrauen, die Freundschaft und das Bekenntnis, die Verteidigungsinstitutionen von Bosnien und Herzegowina zu stärken“, sagte Helez.

Weitere Schritte

Der Aufbau stärkerer, modernerer und einsatzfähigerer Streitkräfte von BiH werde mit Unterstützung internationaler Partner fortgesetzt, ergänzte Helez.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Spritpreise
Bis zu 12 Cent weniger pro Liter: Slowenien senkt die Spritpreise
| Urteil
Frau bekommt uneheliches Kind – 100 Peitschenhiebe als Strafe
| Staatsbürgerschaft
Österreichischer Pass ab Geburt? Niederösterreich stellt sich entschieden dagegen
| Wirtschaftsvergleich
Milanović über Serbien unter Vučić: Mehr Wachstum als Kroatien und das ohne große EU-Hilfen
| Ozempic und Co
Abnehmspritzen abgesetzt: Studie zeigt deutlich höheres Herzinfarktrisiko
MEHR AKTUELLE NEWS