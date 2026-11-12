Deutschland stärkt Bosniens Armee: Millionenhilfe für neue Militäranlagen

Für Bosniens Hubschrauber entsteht neuer Platz. Zwei Standorte bekommen Hangars, finanziert mit deutscher Hilfe und einem UN-Partner.

In Bosnien und Herzegowina werden an den Standorten Rajlovac und Mahovljani neue Hangars gebaut. Möglich wird das durch eine Spende, die Deutschland und das UNDP (UN-Entwicklungsprogramm) unterstützen. Sie soll die Kapazitäten der Streitkräfte erweitern, vor allem dort, wo es um Unterbringung, Wartung und Unterstützung der Hubschrauberflotte geht.

Helez erklärte nach der Unterzeichnung, die Spende werde die infrastrukturellen und operativen Fähigkeiten der Streitkräfte von Bosnien und Herzegowina verbessern. Im Mittelpunkt stehe, die Hubschrauberflotte in Rajlovac und Mahovljani besser unterzubringen, zu warten und zu unterstützen.

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Deutsche Unterstützung

Helez bedankte sich bei der Regierung und der Bevölkerung Deutschlands, bei der deutschen Botschaft in BiH und beim UNDP. Zuletzt hat Deutschland weitere drei Millionen Euro für den Ausbau der Lagerkapazitäten am Standort Rabić bei Derventa bereitgestellt. Zählt man die umgesetzten und vertraglich vereinbarten Spenden und Projekte für die Verteidigungsinstitutionen von BiH zusammen, beläuft sich die deutsche Unterstützung auf rund 30 Millionen Euro.

„Diese Zusammenarbeit ist für mich weit mehr als finanzielle Hilfe. Sie bestätigt das gegenseitige Vertrauen, die Freundschaft und das Bekenntnis, die Verteidigungsinstitutionen von Bosnien und Herzegowina zu stärken“, sagte Helez.

Weitere Schritte

Der Aufbau stärkerer, modernerer und einsatzfähigerer Streitkräfte von BiH werde mit Unterstützung internationaler Partner fortgesetzt, ergänzte Helez.