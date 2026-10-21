Scheidungsstreit eskaliert: Mann soll Ehefrau die Haare abgeschnitten haben

Ein Treffen wegen Scheidungsunterlagen endet in Wien-Margareten mit einem gewaltsamen Angriff: Eine Frau wird verletzt, ihr Ehemann wenig später von der Polizei festgenommen.

In Wien-Margareten soll ein 45-jähriger Mann am Dienstagabend seine Ehefrau mit einem scharfen Gegenstand attackiert haben. Die Frau erlitt mehrere Schnittverletzungen am Rücken und musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Vorfall ereignete sich am 20. Oktober gegen 19 Uhr in der Wohnung des 45-jährigen serbischen Staatsangehörigen. Laut Polizei hatte der Mann seine Ehefrau zu sich gebeten, um Scheidungsunterlagen zu unterschreiben.

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Haare abgeschnitten

In der Wohnung soll die Situation eskaliert sein. Der Mann steht im Verdacht, seiner Frau zunächst die Haare abgeschnitten zu haben. Als sie anschließend versuchte, die Wohnung zu verlassen, soll er sie mit einem scharfen Gegenstand attackiert und ihr Schnittverletzungen am Rücken zugefügt haben.

Der Frau gelang schließlich die Flucht aus der Wohnung. Sie begab sich zu einer Freundin nach Wien-Favoriten, wo Polizei und Rettung verständigt wurden. Die Berufsrettung Wien versorgte die Verletzte notfallmedizinisch und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus.

Festnahme mit WEGA-Unterstützung

Beamte der Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse rückten daraufhin zur Wohnung des Tatverdächtigen aus. Mit Unterstützung der Sondereinheit WEGA wurde der 45-Jährige dort festgenommen. Er befindet sich laut Polizei weiterhin in polizeilichem Gewahrsam.

Gegen den Mann wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Hilfe bei Gewalt

Die Wiener Polizei weist darauf hin, dass Betroffene und Zeugen von Gewalt jederzeit Hilfe in Anspruch nehmen können. In akuten Gefahrensituationen ist die Polizei unter der Notrufnummer 133 erreichbar. Die Frauenhelpline ist unter 0800 222 555, das Gewaltschutzzentrum unter 0800 700 217 erreichbar.