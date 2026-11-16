Libro verschwindet: Was jetzt mit den 117 Filialen passiert

Eine der bekanntesten Handelsmarken Österreichs verschwindet. Bis 2028/2029 sollen alle verbleibenden Libro-Filialen unter dem Namen Pagro weitergeführt werden.

Die bekannte österreichische Handelskette Libro wird in den kommenden Jahren vollständig in die Schwestermarke Pagro integriert. Wie das Unternehmen am 16. November 2026 bekannt gab, sollen die verbleibenden Libro-Filialen bis 2028/2029 auf Pagro umgestellt werden. Derzeit betreibt Libro noch 117 Filialen, während Pagro bereits 157 Standorte zählt. Damit verschwindet eine jahrzehntelang bekannte Marke aus dem österreichischen Handel.

Ziel der Zusammenführung ist ein einheitlicher Markenauftritt unter dem Namen Pagro. Das Unternehmen will damit sein Angebot für Schule, Büro, Haushalt und Kreativität bündeln. Zusätzlich sollen bisherige Libro-Sortimente wie Bücher, Gaming, Spielwaren und Papeterie stärker in das Pagro-Angebot integriert werden. Kunden sollen somit auch künftig viele der gewohnten Libro-Produkte kaufen können.

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Die Umstellung erfolgt schrittweise. Bis Ende 2026 sollen bereits 25 Filialen nach dem neuen Pagro-Konzept geführt werden. Im Jahr 2027 sollen weitere 75 Standorte folgen. Die restliche Zusammenführung ist bis 2028/2029 vorgesehen. Dabei geht es nicht ausschließlich um neue Schilder über den Eingängen, sondern auch um Modernisierungen und Änderungen beim Sortiment.

Was sich für Kunden ändert

Für Kunden bedeutet die Zusammenführung vor allem einen neuen Namen und ein erweitertes Sortiment unter der Marke Pagro. Schulhefte, Bürobedarf und Bastelartikel bleiben Teil des Angebots. Dazu kommen verstärkt Bücher, Spielwaren, Gaming-Produkte und weitere bisherige Libro-Artikel. Der eigene Libro-Onlineshop wurde bereits im Herbst 2025 geschlossen. Onlinebestellungen laufen seither über pagro.at. Ob sich durch die Umstellung weitere Änderungen bei einzelnen Kundenservices ergeben, wurde bislang nicht konkret bekannt gegeben.

Rote Zahlen

Seit Anfang 2025 sind über 30 unrentable Libro-Standorte geschlossen worden. Diese einschneidenden Maßnahmen und der Konkurrenzdruck schlagen sich in den Zahlen der PL Handelsgesellschaft mbH nieder, die ihren Sitz in Guntramsdorf in Niederösterreich hat. Die MTH-Tochter steuert die Vertriebsschienen Libro und Pagro.

Die wirtschaftliche Lage hat sich zuletzt deutlich verschlechtert. Im Geschäftsjahr 2025/26, das Ende Februar 2026 endete, sank der Umsatz der gemeinsamen Handelsgesellschaft um rund 5 Prozent auf 276 Millionen Euro. Gleichzeitig entstand ein Verlust von etwa neun Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen bei rund 291 Millionen Euro Umsatz noch einen Gewinn von 1,22 Millionen Euro erzielt. Die Zahlen verdeutlichen den wirtschaftlichen Druck hinter der Zusammenlegung der beiden Marken.

Ob weitere Filialen geschlossen werden, ist noch offen. Pagro- und Libro-Geschäftsführer Thomas Marx erklärte gegenüber der APA, dass sämtliche Standorte laufend auf ihre Wirtschaftlichkeit überprüft werden. Dabei spielen unter anderem die Lage, die regionale Nachfrage und die wirtschaftlichen Ergebnisse eine Rolle. Weitere Schließungen schließt das Unternehmen ausdrücklich nicht aus. Welche Filialen davon betroffen sein könnten, wurde nicht bekannt gegeben.

Enge Kooperation

Die Zusammenführung der beiden Marken begann bereits 2025. Damals kündigte die MTH-Gruppe an, Werbung, Sortiment und Vertrieb stärker aufeinander abzustimmen. Die nun geplante vollständige Umstellung auf Pagro ist der nächste Schritt dieser Strategie.

Ende der 1990er-Jahre, in ihrer Hochphase, kam Libro auf bis zu 250 Standorte.

Nach der Insolvenz 2002 übernahm die von Josef Taus gegründete MTH-Gruppe Libro, 2004 kam der Büroartikel-Spezialist Pagro dazu.