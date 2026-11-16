Ein Anruf kostet Frau über 100.000 Euro: Polizei warnt vor Betrugsmasche

Ein Anruf, eine erfundene Notlage und plötzlich sind über 100.000 Euro weg. Eine Frau glaubt, ihrer Tochter helfen zu müssen, doch dahinter steckt ein ausgeklügelter Betrug.

Eine Frau aus St. Pölten in Niederösterreich ist Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Nach einem Bericht der NÖN erschlichen sich unbekannte Täter Bargeld und Wertgegenstände im Gesamtwert von mehr als 100.000 Euro. Die Betrüger gaben sich als Polizeibeamte aus und behaupteten, ihre Tochter sei in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt und könne ohne sofortige Kautionszahlung in Haft kommen.

Die Anrufer setzten die Frau mit der angeblichen Notlage ihrer Tochter unter Druck. Um eine Haft zu verhindern, müsse sie sofort eine hohe Kaution bezahlen. Noch während das Telefonat lief, erschien ein Komplize an ihrer Wohnadresse und gab sich ebenfalls als Polizist aus. Er sollte das Geld und die Wertgegenstände persönlich entgegennehmen.

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Sie händigte ihm Bargeld und Wertgegenstände im sechsstelligen Bereich aus. Der Mann konnte unerkannt flüchten. Erst danach wandte sich das Opfer an die echte Polizei. Die Ermittlungen sind im Gange.

Zeitdruck am Telefon

Die Täter nutzten gezielt die Angst der Frau um ihre Tochter aus. Solche sogenannten Schockanrufe folgen häufig einem ähnlichen Muster: Während ein angeblicher Polizist oder Staatsanwalt am Telefon eine dramatische Geschichte erzählt, wird das Opfer zu einer schnellen Entscheidung gedrängt. Ein weiterer Beteiligter holt anschließend Bargeld oder Schmuck persönlich ab. Die österreichische Polizei warnt seit Jahren vor dieser Betrugsmasche.

Polizei warnt vor Kautionstrick

Die Polizei warnt eindringlich vor dem sogenannten Kautionstrick. Der St. Pöltner Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler erklärte gegenüber der NÖN: „Die Polizei holt nie Wertgegenstände und Geld ab.“ Wer am Telefon zur Übergabe von Bargeld oder Schmuck aufgefordert wird, sollte das Gespräch sofort beenden und die Polizei unter 133 verständigen.

So erkennen Sie falsche Polizisten

Ein wichtiges Warnsignal ist der enorme Zeitdruck. Die Anrufer verlangen sofortiges Handeln und lassen den Betroffenen kaum Gelegenheit, die Geschichte zu überprüfen. Häufig sollen sie außerdem niemandem von dem angeblichen Notfall erzählen. Echte Polizeibeamte verlangen niemals Bargeld oder Schmuck als Kaution am Telefon.

Wer einen solchen Anruf erhält, sollte sofort auflegen und das angeblich betroffene Familienmitglied unter einer bekannten Telefonnummer kontaktieren. Keinesfalls sollten Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen übergeben werden. Auch ältere Angehörige sollten über diese Masche informiert werden. Bei Verdacht empfiehlt die Polizei, umgehend den Notruf 133 zu wählen.

Hat jemand bereits Geld oder Wertgegenstände übergeben, soll er umgehend den Polizeinotruf 133 wählen und möglichst genaue Angaben zum Täter und zu dessen Fahrzeug machen.

Auffällige Telefonnummern sollten notiert werden.