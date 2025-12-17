20.000 Euro Lockruf: Kroatien kauft seine Auswanderer zurück

Mit bis zu 20.000 Euro Startkapital lockt Kroatien seine Auswanderer zurück in die Heimat. Das Programm “Biram Hrvatsku” zeigt erste Erfolge im Kampf gegen den Bevölkerungsschwund.

Die demografische Erneuerung Kroatiens hat sich von einer politischen Option zu einer nationalen Notwendigkeit entwickelt. Neben Maßnahmen zur Steigerung der Geburtenrate setzt die Regierung verstärkt auf die Rückgewinnung emigrierter Staatsbürger durch finanzielle Anreize und umfassende Unterstützungsleistungen. Seit mehreren Jahren verzeichnet das Land eine positive Migrationsbilanz. „Wir verzeichnen seit einigen Jahren einen positiven Migrationstrend. Dies ist nicht nur auf kroatische Staatsbürger zurückzuführen, sondern wir beobachten auch eine starke Rückkehr. Vor einigen Jahren kehrten erstmals jährlich mehr als 10.000 unserer Bürger zurück“, schloss er.

In den Hauptabendnachrichten des kroatischen Rundfunks HRT erläuterte Ivan Vidis, Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Rentensystem, Familie und Sozialpolitik, die wachsende Resonanz auf das Programm „Biram Hrvatsku” (Ich wähle Kroatien). „Anfangs waren die Zahlen etwas niedriger, aber heute sind durch diese Maßnahme mehr als 1.360 Menschen nach Kroatien zurückgekehrt“, sagte Vidis. „Sie haben eigene Unternehmen gegründet und stellen neue Mitarbeiter ein.”

Bei den wirtschaftlichen Aktivitäten der Rückkehrer dominiert zwar das Baugewerbe, doch Vidis betonte die Vielfalt der Branchen. „Das Baugewerbe dominiert, aber es gibt eine Vielzahl anderer Branchen. Besonders ermutigend ist, dass viele Rückkehrer über hochqualifiziertes Wissen und fortgeschrittene Fähigkeiten verfügen”, bemerkte er.

Die Rückwanderungsbewegung erstreckt sich auf das gesamte Staatsgebiet, wobei zwei Regionen besonders hervorstechen. „Die Rückkehrer kommen in alle Teile Kroatiens, aber Zagreb und Slawonien sind führend. Die Städte Zagreb und Osijek verzeichnen die höchste Anzahl an Programmteilnehmern”, sagte Vidis.

Umfassende Reintegration

Ein besonderes Augenmerk legt das Ministerium auf die Reintegration der Rückkehrer. Mit zunehmender Erfahrung haben die Behörden ein tieferes Verständnis für die spezifischen Bedürfnisse dieser Bevölkerungsgruppe entwickelt. „Dies umfasst den Zugang zu Kinderbetreuung, Schulen und Kroatischkursen. Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir intensiv an der Sprachbildung gearbeitet, und Rückkehrer können nun kostenlos Kroatisch bis zum C1-Niveau lernen“, erklärte Vidis. Zusätzlich bietet man Hilfestellung bei aufenthaltsrechtlichen Fragen und Staatsbürgerschaftsangelegenheiten.

Wirtschaftlicher Aufschwung

Die wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung spielt eine Schlüsselrolle bei der Umkehrung des demografischen Abwärtstrends. Vidis zufolge machen Lohnsteigerungen, Wirtschaftswachstum und neue Arbeitsplätze das Land deutlich attraktiver für Arbeitnehmer und Unternehmer. „Es gibt nur sehr wenige Länder, die bis zu 20.000 € an nicht rückzahlbarer Finanzierung für Unternehmensgründungen anbieten“, sagte er. „Die meisten Menschen haben Kroatien vor 2017 verlassen, als das Durchschnittsgehalt inflationsbereinigt bei etwa 700 € lag und der Mindestlohn unter 3.000 Kuna. Die Situation hat sich deutlich verändert.”

Aktuell erreicht die Arbeitslosenquote in Kroatien einen historischen Tiefstand, während Beschäftigungszahlen und Lohnniveau Rekordwerte erreichen und international wettbewerbsfähiger werden.

„Diese Veränderungen zeigen deutlich eine Trendwende”, fügte Vidis hinzu.