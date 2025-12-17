Endlich Nachschub: So sichern Sie sich jetzt Ihre Impfung

Für Menschen über 60 Jahre, die sich kostenlos gegen Gürtelrose und Pneumokokken impfen lassen möchten, wird ab Mitte Jänner zusätzlicher Impfstoff bereitgestellt. Nach dem erfolgreichen Anlaufen der kostenlosen Impfkampagne im November hat das Gesundheitsministerium nun jeweils 230.000 weitere Impfdosen geordert, wie am Dienstagabend bekannt gegeben wurde.

Die Auslieferung der Gürtelrose-Vakzine erfolgt ab 13. Jänner, während die Pneumokokken-Impfstoffe gegen schwere Lungenentzündungen ab 21. Jänner verfügbar sein werden. Allerdings betont das Ministerium, dass aktuell noch ausreichend Impfstoff vorhanden ist.

Bisherige Impfbilanz

Die bisherige Bilanz der Impfkampagne zeigt, dass von den 170.000 ausgelieferten Gürtelrose-Impfdosen bisher etwa 84.000 verabreicht wurden, wie aus den Daten des elektronischen Impfpasses hervorgeht. Bei den Pneumokokken-Impfstoffen wurden von 175.000 ausgelieferten Dosen rund 106.000 verimpft.

Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) versicherte in einer Aussendung: „Jede und jeder, der eine Impfung möchte, bekommt auch eine. Dafür haben wir das Impfprogramm bis 2028 kostenlos gemacht, das laufend erweitert wird.”

Öffentliches Impfdashboard

Die Entwicklung der Impfzahlen gegen Gürtelrose und Pneumokokken kann die Bevölkerung nun auch auf dem öffentlichen Impfdashboard unter www.impfdaten.at verfolgen – ergänzend zu den bereits verfügbaren Daten zu Influenza- und Covid-19-Impfungen. In der aktuellen Saison stellte das Gesundheitsministerium rund 1,5 Millionen Grippe-Impfdosen kostenlos zur Verfügung, wovon bis zum 16. Dezember mehr als 1,04 Millionen verabreicht wurden.

Bei den ebenfalls kostenlosen Corona-Auffrischungsimpfungen wurden in dieser Saison etwa 360.000 Impfungen im elektronischen Impfpass dokumentiert.