Polizeieinsatz

Messer-Angriff am Wiener Hauptbahnhof! Streit unter Bekannten eskaliert

FOTO: iStock/Elmar Gubisch
1 Min. Lesezeit | 22. Dezember 2025

Eskalation am Wiener Hauptbahnhof: Nach einem heftigen Streit zückte ein Mann das Messer gegen seinen Bekannten. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

Die Polizei führt aktuell einen Großeinsatz im Bereich Wien-Favoriten durch. Am Montag ereignete sich am Wiener Hauptbahnhof eine gewaltsame Auseinandersetzung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten zwei Männer, die sich offenbar kannten, in einen heftigen Streit.

Die Situation eskalierte, als einer der Beteiligten seinen Kontrahenten mit einem Messer attackierte. Ein Sprecher der Wiener Polizei bestätigte, dass der mutmaßliche Angreifer bereits gefasst und in Gewahrsam genommen werden konnte.

⇢ Blutige Eskalation am Reumannplatz – Tätergruppe nach Messerattacke flüchtig

Laufender Einsatz

Der Einsatz läuft derzeit noch. Zu den Motiven und genauen Umständen der Tat liegen momentan keine gesicherten Erkenntnisse vor.

KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion

