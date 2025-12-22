Neurologe schlägt Alarm: „Jeder Schluck Bier tötet Nervenzellen“

Nicht die Bierwampe, sondern ein Angriff auf die Nervenzellen macht den Gerstensaft ab einem bestimmten Alter zum Risiko für die geistige Gesundheit.

Neurologe warnt

Bier zählt weltweit zu den beliebtesten alkoholischen Getränken. Doch ab einem bestimmten Alter sollte man den Gerstensaft besser stehen lassen – und zwar nicht wegen der gefürchteten Bierwampe, sondern aus einem weit gravierenderen Grund. Der renommierte Neurologe Dr. Richard Restak erklärt: „Alkohol ist ein sehr, sehr schwaches Neurotoxin. Er schadet den Nervenzellen.“

Der kritische Wendepunkt liegt laut dem Experten beim 65. Lebensjahr. „In einer idealen Welt sollte jeder ab 65 beginnen, seinen Alkoholkonsum zu reduzieren und bis zum 70. Geburtstag komplett darauf verzichten“, empfiehlt Dr. Restak. Diese Empfehlung basiert auf dem wissenschaftlich belegten Zusammenhang zwischen übermäßigem Alkoholkonsum und einem erhöhten Demenzrisiko.

Gehirnalterung verstehen

In dieser Lebensphase nimmt die Zahl der Neuronen im Gehirn sowie deren Vernetzung deutlich ab. Dies führt zu einer Verringerung der Gehirnmasse und beeinträchtigt sowohl körperliche als auch kognitive Fähigkeiten. Zwar können wir mit einem gesünderen Lebensstil und mehr Bewegung gegensteuern, doch am wirksamsten ist es, Schäden von vornherein zu vermeiden.

Vielen fällt es schwer, gerade in der Pension auf ein Feierabendbier zu verzichten – ausgerechnet in einer Zeit, in der man sich endlich etwas Entspannung gönnen möchte. Doch paradoxerweise reagiert der Körper in dieser Lebensphase besonders empfindlich auf die schädlichen Wirkungen von Alkohol.

Klare Empfehlung

„Ich rate dringend dazu, Alkohol vollständig und dauerhaft aus dem Speiseplan zu streichen, wenn Sie 65 Jahre oder älter sind“, betont Dr. Restak. Letztendlich bleibt es jedoch eine persönliche Entscheidung.

Der britische Neurologe ist überzeugt: Es gibt einen klaren Wendepunkt im Leben, ab dem man Alkohol generell meiden sollte.

Besonders in jenen Jahren, in denen der Erhalt der Neuronen entscheidend für die geistige Gesundheit ist, sollte man dem Glas Bier oder Wein widerstehen können.