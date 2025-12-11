Horror-Krampus zieht Mädchen (13) in brennende Fackel – Täter gefasst

Ein Krampuslauf in Salzburg endete für eine 13-Jährige mit Verbrennungen. Der Täter zog sie über ein Absperrgitter – direkt auf eine brennende Fackel.

Bei einem Krampuslauf in Neukirchen am Großvenediger (Salzburg) kam es zu einem folgenschweren Zwischenfall. Eine 13-Jährige wurde verletzt, als ein Krampus sie über ein Absperrgitter zog und sie dabei auf eine brennende Bengalo-Fackel stürzte. Der Vorfall ereignete sich am Abend des 7. Dezember. Das Mädchen aus dem Pinzgau erlitt Verbrennungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Täter identifiziert

Die Polizei konnte mittlerweile den Verantwortlichen identifizieren. Anhand eines privaten Videobeweises wurde ein 19-jähriger Pinzgauer als Täter ausgeforscht. Die Landespolizeidirektion Salzburg teilte am Donnerstag mit, dass bei der genehmigten Veranstaltung, die zwischen 400 und 500 Personen besuchten, pyrotechnische Gegenstände ausdrücklich verboten waren.

Sowohl der 19-Jährige als auch die Obmänner der beteiligten Krampuspassen müssen nun mit rechtlichen Konsequenzen rechnen.

Gegen sie werden Anzeigen wegen fahrlässiger Körperverletzung beziehungsweise fahrlässiger Gemeingefährdung erstattet.