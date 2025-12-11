Leben retten per Stuhlprobe – Wiens neue Waffe gegen Darmkrebs

Neue Offensive gegen Darmkrebs: Wien startet Heimtest-Programm, das an Corona-Testmethoden erinnert. Die einfache Anwendung soll Leben retten.

Im Frühjahr werden Wienerinnen und Wiener Testkits zur Darmkrebs-Früherkennung in ihren Briefkästen finden. Der unkomplizierte Stuhltest soll die Vorsorge erleichtern, kann jedoch eine Darmspiegelung nicht vollständig ersetzen. Die rechtzeitige Erkennung spielt eine entscheidende Rolle, um die Entstehung von Darmkrebs zu verhindern und verbessert die Heilungschancen erheblich.

Heimtest-Initiative

Das neue Gesundheitsprojekt der Stadt Wien sieht vor, ab 2026 flächendeckende Darmkrebs-Screenings mittels Stuhltests für den Heimgebrauch einzuführen. Das Konzept erinnert an die Corona-Testmethoden während der Pandemie: Ein Testkit wird zugestellt, die Probe kann bequem zu Hause entnommen werden, und kurze Zeit später liegt das Ergebnis vor.

Was sich bei der Früherkennung von Corona-Infektionen bewährt hat, dient nun als Modell für diese präventive Gesundheitsinitiative.