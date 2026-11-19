Eine zusätzliche Urlaubswoche für alle Arbeitnehmer in Österreich: Eine Petition des ÖGB nähert sich der Marke von 40.000 Unterschriften. Während die Gewerkschaft mehr Erholung fordert, warnt die Wirtschaft vor steigenden Kosten.

Die Forderung nach einer sechsten Urlaubswoche für alle Beschäftigten gewinnt in Österreich wieder an Aufmerksamkeit. Eine laufende Unterschriftenaktion des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) steht laut Medienberichten vom 18. November kurz vor 40.000 Unterstützungen. Ziel ist ein gesetzlicher Anspruch auf sechs Wochen bezahlten Urlaub, unabhängig davon, wie lange jemand bereits beim selben Arbeitgeber beschäftigt ist.

Derzeit stehen Arbeitnehmern in Österreich grundsätzlich fünf Wochen bezahlter Urlaub pro Arbeitsjahr zu. Bei einer Fünf-Tage-Woche entspricht das 25 Arbeitstagen. Die sechste Urlaubswoche gibt es zwar bereits, allerdings müssen dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein.

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Wann steht die sechste Urlaubswoche bereits zu?

Nach dem österreichischen Urlaubsgesetz steigt der Anspruch grundsätzlich nach 25 anrechenbaren Dienstjahren von fünf auf sechs Wochen. Entgegen einer weitverbreiteten Annahme müssen diese 25 Jahre jedoch nicht zwingend vollständig beim selben Arbeitgeber verbracht worden sein. Unter bestimmten Voraussetzungen können auch frühere Beschäftigungszeiten, Zeiten einer selbstständigen Tätigkeit sowie Schul- und Studienzeiten berücksichtigt werden. Insgesamt sind bis zu zwölf Jahre anrechenbar. Wer diese Höchstgrenze ausschöpft, kann daher bereits nach 13 Jahren beim aktuellen Arbeitgeber Anspruch auf die sechste Urlaubswoche haben.

Allerdings gelten unterschiedliche Anrechnungsgrenzen. Beispielsweise können bis zu fünf Jahre aus früheren Arbeitsverhältnissen und bis zu vier Jahre aus bestimmten Schulzeiten berücksichtigt werden. Zusätzliche Zeiten eines abgeschlossenen Hochschulstudiums können den insgesamt anrechenbaren Zeitraum erhöhen. Nicht jede Kombination führt automatisch zur maximalen Anrechnung.

Gewerkschaft will Regelung ändern

Genau diese Voraussetzungen kritisiert der ÖGB. Die bestehende Regelung sei nicht mehr zeitgemäß, weil Arbeitnehmer heute häufiger den Arbeitgeber oder die Branche wechseln. Wer im Laufe seines Berufslebens mehrere Jobs ausübt, erreicht die notwendige Beschäftigungsdauer beim selben Unternehmen oft nicht.

Hinzu kommen nach Ansicht der Gewerkschaft steigender Arbeitsdruck und die Bedeutung ausreichender Erholungszeiten. Eine zusätzliche Urlaubswoche könne die Gesundheit fördern, die Motivation stärken und langfristig auch den Unternehmen zugutekommen. Bereits im September hatten mehr als 20.000 Menschen die Forderung unterstützt. Mittlerweile hat sich diese Zahl beinahe verdoppelt.

Wirtschaft warnt vor Mehrkosten

Widerstand kommt von Arbeitgebervertretern. Die Industriellenvereinigung (IV) hat der Forderung nach einer sechsten Urlaubswoche für alle bereits im Juli eine klare Absage erteilt. Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage wären zusätzliche gesetzliche Urlaubstage aus ihrer Sicht das falsche Signal. Betriebe müssten die ausfallende Arbeitszeit ausgleichen, etwa durch zusätzliches Personal, Überstunden oder organisatorische Anpassungen.

Insbesondere für personalintensive Unternehmen könnte eine zusätzliche bezahlte Urlaubswoche eine finanzielle Belastung darstellen. Die Arbeitnehmervertretung hält dagegen, dass ausreichend Erholung auch positive Auswirkungen auf Gesundheit und Produktivität haben könne.

Hier kann man die Petition unterschreiben

Wer die Forderung nach sechs Wochen bezahltem Urlaub für alle unterstützen möchte, kann die Petition direkt auf der offiziellen Website des Österreichischen Gewerkschaftsbundes unter www.oegb.at/6-wochen-urlaub unterschreiben. Die Unterschriftenaktion läuft nach dem bisher veröffentlichten Zeitplan noch bis Ende November 2026. Mit den gesammelten Unterstützungen will der ÖGB den politischen Druck für eine Reform des Urlaubsgesetzes erhöhen.

Eine konkrete gesetzliche Änderung ist derzeit allerdings nicht beschlossen. Auch die wachsende Zahl an Unterschriften führt nicht automatisch zu einer zusätzlichen Urlaubswoche.

Wer bereits Anspruch hat, kann ihn überprüfen

Unabhängig von der politischen Debatte lohnt es sich für Beschäftigte, ihre bereits erworbenen Ansprüche zu kontrollieren. Denn durch die Anrechnung früherer Dienst- und Ausbildungszeiten könnten manche Arbeitnehmer schon heute Anspruch auf sechs Wochen Urlaub haben, ohne davon zu wissen. Die Arbeiterkammer bietet dafür einen eigenen Online-Rechner an, mit dem sich die anrechenbaren Zeiten überprüfen lassen. Damit könnte sich für einige Beschäftigte bereits jetzt eine zusätzliche Urlaubswoche ergeben, während die politische Diskussion über eine allgemeine Ausweitung weitergeht.