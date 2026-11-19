Hartlauer lässt die Schneewette zum dritten Mal sausen. Mit dem Wetter hat das wenig zu tun, die Gründe liegen ganz woanders.

Zum dritten Mal in Folge verzichtet Hartlauer heuer auf seine traditionelle Schneewette. Geschäftsführer Robert Hartlauer verweist auf hohe Kosten und veränderte Rahmenbedingungen. Ob die Aktion wiederkommt, ist offen.

Seit 1997 gehört die Schneewette zu den bekanntesten Werbekampagnen in Österreich. Die Spielregeln sind einfach: Fällt am 24. Dezember um 12 Uhr in einer Landeshauptstadt Schnee, bekommen die Kunden im betreffenden Bundesland ihr Geld erstattet. Über Jahrzehnte hinweg machte diese Aktion Hartlauer im ganzen Land bekannt.

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Hohe Kosten

Seine Entscheidung begründet Robert Hartlauer so: „Wir haben aus verschiedensten Überlegungen beschlossen, die Schneewette heuer nicht zu machen“. Ausschlaggebend seien vor allem die Ausgaben gewesen. Zwar war die Geld-zurück-Aktion versichert, trotzdem fielen beträchtliche Kosten an. „Auch mit Versicherung kostet sie viel, weil man Glücksspielsteuer zahlen muss“, erklärt der Geschäftsführer. Auch eine Größenordnung nennt er: „Wir sind bei Hunderttausenden Euro für die Aktion, aber unter einer Million.„

Dazu kam ein erheblicher organisatorischer Aufwand. Am Heiligen Abend musste in sämtlichen neun Landeshauptstädten je ein Meteorologe und ein Notar vor Ort sein, um den Schneefall offiziell zu bestätigen.

Über die Zukunft der Aktion sagt Hartlauer: „Ich würde es nicht ganz ausschließen, dass die Schneewette zurückkommt.“ Für ihn steht allerdings ebenso fest: „In der Form, in der sie war, wird sie aber nicht mehr kommen.„

Üblicherweise galt die Schneewette für Einkäufe von Ende November bis Mitte Dezember. In dieser Phase laufen mittlerweile viele Verkaufsaktionen, unter anderem der aus den USA importierte Black Friday. „Das hat vom Zeitraum her immer ein bisschen konkurrenziert“, so Hartlauer. Weil das Angebot immer dichter wurde, hatte es die Schneewette im Weihnachtsgeschäft zunehmend schwerer, sich zu behaupten.

Wandel zum Dienstleister

Wirtschaftlich ist der Dezember für Hartlauer nicht mehr so wichtig wie vor 20 Jahren. Das Familienunternehmen wandelte sich schrittweise zu einem Dienstleister. Die wichtigsten Sparten sind heute Augenoptik und Hörgeräte, und beides sind keine typischen Weihnachtsartikel.

Die Firmengeschichte beginnt 1971, als Franz Josef und Renate Hartlauer in Steyr das erste Geschäft eröffneten. Seit 1982 dient der Löwe als Markenzeichen. Im Jahr 2000 übernahm Robert F. Hartlauer im Alter von 24 Jahren die Geschäftsführung.

Aktuell zählt das Unternehmen rund 160 Filialen und knapp 1800 Beschäftigte. Der Jahresumsatz belief sich im Vorjahr auf etwa 300 Millionen Euro.

Zur österreichweiten Bekanntheit der Firma trug die Schneewette über die Jahrzehnte entscheidend bei.