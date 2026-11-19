Noch nie lebten so viele Kinder mitten im Krieg. Ein neuer Bericht legt offen, auf welchem Kontinent sich die Lage am stärksten zuspitzt.

Rund 589 Millionen Kinder wachsen im Jahr 2025 laut Save the Children in Kriegs- und Konfliktgebieten auf, so viele wie nie zuvor. Damit ist fast jedes vierte Kind weltweit betroffen. Die Zahl stammt aus dem Bericht „Stop the war on children“.

44 Prozent der betroffenen Kinder leben in einem afrikanischen Land. Auf dem Kontinent hat sich ihre Zahl zwischen 2010 und 2025 verdreifacht. Im Nahen Osten stieg sie von rund 52 Millionen im Jahr 2024 auf 67 Millionen im Jahr 2025, unter anderem in den palästinensischen Gebieten, im Libanon und im Jemen.

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Der neue Höchststand bedeutet, dass fast jedes vierte Kind weltweit in einem Konfliktgebiet aufwächst. Die Kinderschutzorganisation Save the Children ordnet die Zahlen im Bericht „Stop the war on children“ ein und weist auf deutliche Anstiege in mehreren Regionen hin. Nahezu die Hälfte der betroffenen Kinder konzentriert sich in Afrika, wo sich die Zahl seit 2010 verdreifacht hat. Im Nahen Osten verzeichnet der Bericht binnen eines Jahres einen Sprung von 52 auf 67 Millionen betroffene Kinder. Genannt werden dabei die palästinensischen Gebiete, der Libanon und der Jemen.

Datengrundlage des Berichts

Als Datengrundlage dienen dem Bericht Erhebungen des Peace Research Institute Oslo (PRIO) und des Uppsala Conflict Data Program’s Georeferenced Event Dataset (UCDP GED). Hinzu kommen eigene Analysen der Berichte des UNO-Generalsekretärs zu Kindern und bewaffneten Konflikten.

Verifizierte Fälle

Im vergangenen Jahr wurden 14.224 Kinder getötet oder verstümmelt. Dabei handelt es sich um verifizierte Fälle, eine Dunkelziffer ist anzunehmen. Bestätigt wurden außerdem 6.576 Fälle, in denen Kinder rekrutiert und eingesetzt wurden. An der Spitze lag die DR Kongo mit 1.397 Kindern, gefolgt von Nigeria, Haiti und Somalia.

Darüber hinaus wurden 1.787 Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder dokumentiert. Rund 86 Prozent davon entfielen auf Konflikte in Afrika, darunter 592 Fälle in der DR Kongo.