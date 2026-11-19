Hellblond auf der Packung, Rosa-Violett auf dem Kopf. Ein Test von elf Colorationen zeigt, dass der Preis wenig über das Ergebnis verrät.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat gemeinsam mit der Stiftung Warentest elf blonde Intensivcolorationen für die Anwendung daheim unter die Lupe genommen. Über ein „durchschnittlich“ kam keines der Produkte hinaus, bei den teuersten Angeboten lautete das Urteil „nicht zufriedenstellend“.

Den meisten Produkten bescheinigen die Prüfer eine gute Haltbarkeit und eine ausreichende Abdeckung grauer Haare. Am schwächsten schneidet die Farbgenauigkeit ab. Der tatsächlich erzielte Blondton lag vielfach deutlich neben jenem, der auf der Packung versprochen wird. Für Konsumentinnen und Konsumenten ist das Ergebnis dadurch kaum abschätzbar.

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Teure Verlierer

Besonders schlecht schnitten im Praxistest zwei teure Produkte ab, die ausschließlich im Internet erhältlich sind: Shyne Professional Keratin Color um 26 Euro und die WeColour Haarfarbe um 20 Euro. Die Farbtöne wichen derart stark von den Angaben der Hersteller ab, dass die Tester weitere Untersuchungen abbrachen. Anstelle des angekündigten Hellblonds zeigten sich stellenweise braune sowie rosa-violette Haarpartien. Beide Produkte bekamen das Urteil „nicht zufriedenstellend“.

Die zwei bestplatzierten Produkte zählen preislich zu den günstigsten im Testfeld und kosten 2,45 beziehungsweise 6,45 Euro. Mehr als das Gesamturteil „durchschnittlich“ sprang dennoch nicht heraus. Bei Farbtreue, Gleichmäßigkeit und Grauhaarabdeckung lieferten sie allerdings die überzeugendsten Resultate.

Positiv aufgefallen ist die Haltbarkeit: Auch nach zahlreichen Haarwäschen blieb die Färbung bei den meisten Produkten weitgehend bestehen. Birgit Schiller, Chemikalien- und Kosmetik-Expertin, fasst es so zusammen: „Wer seine Haare zu Hause färbt, sollte sich nicht am Preis orientieren. Unsere Untersuchung zeigt, dass teure Produkte keineswegs die besseren Ergebnisse liefern. Problematisch ist vor allem, dass viele Colorationen den versprochenen Farbton verfehlen.“

Umweltaspekt Abwasser

Sämtliche getesteten Colorationen enthalten Substanzen, die sich biologisch nur schwer abbauen lassen und beim Ausspülen ins Abwasser gelangen können. Übrig gebliebene Farbe soll im Restmüll landen, nicht im Abfluss.

Die ausführlichen Testergebnisse stehen ab sofort hier bereit und erscheinen ab 26.11.2026 in der Dezember-Ausgabe der Zeitschrift KONSUMENT.