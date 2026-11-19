Sie stehen noch in Linz, bald rollen sie über die Grenze. 46 Klinikbetten starten eine Reise, die schon einmal für Hilfe sorgte.

Aus Linz machen sich 46 elektrische Krankenhausbetten auf den Weg nach Bosnien und Herzegowina sowie nach Nordmazedonien. Hinter der Aktion stehen das Kepler Universitätsklinikum, die Volkshilfe Oberösterreich und SOS Balkanroute.

Alle 46 Betten sind voll funktionsfähig und elektrisch verstellbar. Am Klinikstandort in Linz wurden sie abgeholt und für die Weiterfahrt verladen. Ursprünglich standen sie im Kepler Universitätsklinikum, wo man sie nicht mehr benötigt. Wie die Volkshilfe Oberösterreich angibt, sind die Transportkosten durch Spenden abgedeckt.

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In Linz wurden die Betten für den Versand hergerichtet und auf die Fahrzeuge geladen. Das Kepler Universitätsklinikum tritt bei der Hilfsaktion als Herkunftseinrichtung auf, mit an Bord sind die Volkshilfe Oberösterreich und die Organisation SOS Balkanroute. An der Funktionstüchtigkeit der Geräte besteht kein Zweifel. Dass die gesamte Logistik samt Transport finanziert werden konnte, ist Spenden zu verdanken.

Ziele der Lieferung

Ein Teil der 46 Betten geht an das Rote Kreuz in Tuzla in Bosnien und Herzegowina, das auch die weitere Verteilung vor Ort übernimmt. Die restlichen Betten sind für Gostivar in Nordmazedonien vorgesehen und sollen dort im örtlichen Krankenhaus eingesetzt werden. Dank der elektrischen Verstellbarkeit fällt die Lagerung und Betreuung von Patienten leichter, außerdem entlasten die Betten das Pflegepersonal im Alltag.

Frühere Transporte

Schon im August 2026 hatten die Volkshilfe Oberösterreich und SOS Balkanroute einen ähnlichen Transport nach Bosnien und Herzegowina auf die Beine gestellt. Damals gingen 45 elektrische Betten aus dem Kepler Universitätsklinikum an das Kantonale Krankenhaus Dr. Irfan Ljubijankic in Bihać. Mitgewirkt haben außerdem das Rote Kreuz des Kantons Una-Sana, freiwillige Helfer und weitere Unterstützer.

SOS-Balkanroute-Obmann Petar Rosandic hob damals hervor, „dass es bei solchen Aktionen nicht um große Worte gehe, sondern um konkrete Hilfe, die unmittelbar bei den Patienten ankomme.“ Mit der jetzigen Lieferung erhöht sich die Gesamtzahl der bereitgestellten Betten auf 91.